AKP Kocaeli, 2. gün bayramlaşacak

KP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında İl Bayramlaşma Programının tarihi belli oldu. Buna göre Kurban Bayramının 2.günü, diğer bir ifadeyle 10 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de İl Başkanlığı önünde AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı bayramlaşma programı gerçekleşecek. Başkan Ellibeş’in ev sahipliğindeki programda Milletvekilleri, ana kademe, kadın ve gençlik kolları il-ilçe başkan ve yönetimleri, belediye başkanları, istişare kurulu ile üyeler bir araya gelecek. Başkan Ellibeş, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren kutsal günler olduğunu belirterek, “Şimdiden milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin bayramını tebrik ediyorum. Hep birlikte güzel bir bayram geçirmemizi diliyorum” dedi.