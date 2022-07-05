Sokak ortasında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, Darıca Emek Mahallesi Buse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, sokak üzerinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında çevrede silaha rastlanamazken, şahsın bir araçtan aşağıya atıldığı değerlendiriliyor. Üzerinden kimlik çıkmayan ve cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.