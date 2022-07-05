Bayramda fırıncılar 2 gün kapalı! “Ekmekleri stok edin”

Sarı tatilin gerekçesi olarak ise 7/24 tatilsiz çalışılan bir sektörde personel sıkıntısı yaşanması olarak açıkladı. İlk uygulama olarak bayram tatili olacağını ifade eden Sarı, sene sonuna kadar Pazar günlerinin de tatil yapılması çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Sarı çalışanlar için sektörün cazip hale getirilmemesi durumunda 5 yıl sonra ekmek üretiminin tamamen robotlara kalacağını ifade etti.

“MEVCUT DÜZENDE İMAKANSIZ HALE GELMEYE BAŞLADI”

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı tatil sıkıntısının esnafın ortak problemlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Pazar günleri fırınların faaliyete devam etmesi sebebiyle çalışanların, izin kullanamadan yoğun ve uzun mesailerle çalışıyor oluşlarıdır. Fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren herkesin bildiği üzere, kesintisiz ekmek satış hizmeti sağlanabilmesi için işçiler vardiyalı biçimde çalıştırılmakta olduğundan resmi tatil günlerinde dahi bu sirkülasyonun devamlılığı gerekmektedir. Ancak bu devamlılığı sağlamak hem işçi hem işveren için mevcut düzende giderek imkansız hale gelmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL HAYATI SÜRDÜRME İSTEĞİ”

Fırıncıların tatil günleri açık tutulmasını emreden bir kanun hükmünün bulunmadığını hatırlatan Sarı, “Bu doğrultuda fırın çalışanlarının da tatil hakkını elde edebilmesi için tek gereken kamunun duyarlılığı ve anlayışıdır. Zira, tatilsiz biçimde çalışmakta olan fırın çalışanlarının resmi tatil günlerinde çalışmaktan imtina etmeye başlaması, çevre şehirlerde fırınların Bayram günleri kapalı olduğunu öne sürerek herkes gibi sosyal hayatlarını sürdürme isteğinde bulunmaları ve bu nedenle fırıncı işverenin tatil günlerinde çalışacak işçi bulmakta ciddi zorluk yaşamaya başlanması sebebiyle hem Pazar günleri hem de dini bayramlarda faaliyet göstermek fırıncı esnaf için güç bir hal almıştır” dedi.

“BİRİNCİ VE İKİNCİ GÜN FIRINLAR KAPALI OLACAK”

Sarı açıklamasının devamında, “Bu doğrultuda, Odamıza bağlı fırıncılardan gelen şikayetleri ve yoğun talepleri cevapsız bırakmak mümkün olmayacağından, gelen tatil taleplerine istinaden Odamızca anketler değerlendirmeler yapılmış ve sonucunda Odamız yönetim kurulu tarafından "09.07.2022*den itibaren uygulanmak üzere Ramazan Bayramı'nın ve Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günleri olmak üzere fırınların kapalı olması” şeklinde karar alınmıştır.

“OLMASI GEREKEN FİYATTA”

Bugün halk ekme 2 lira 25 kuruştu. Tahir Başkan’ın ricası ile ekmek fiyatları 2 liraya çekildi. Bugün İstanbul halk ekmek 2 lira ama orası günlük 2 milyon ekmek üreten arkasında makina olan bir kurum. Aylık 10 milyon zarar ediyor. Bolu halk ekmek 3 lira yapmış. Normal ekmek 4 lira yaptık halk ekmeğin yüzde 25 düşük olması gerekiyor o da 3 lira olması gerekiyor. Halk ekmekte insanların beklentisi nedir bilmiyorum ama bizim halk ekmek tezgahta satılan ekmeğin birebir aynısı. İstanbul ve Ankara'daki ekmekle bizim ekmek arsında dağlar kadar fark var. Ona rağmen İstanbul halk ekmek aylık 10 milyon zarar ediyor. Bu yine halkın zararı. Siyasetten en çok ekmek kullanılıyor. Her parti bunu kullanıyor. Biz fırıncılar olarak geliri olmayan ailelere zaten ekmeği ücretsiz veriyoruz” dedi.