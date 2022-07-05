Tırpan ve ailesi, Hersek Lagünü’nü gezdi

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Altınova Hersek Lagünü’nü geçtiğimiz pazar günü ailesiyle birlikte ziyaret ederek bölgeyi gezdi. Kuşları izleme fırsatı bulan Tırpan ve ailesi bölge hakkında da bilgi aldı.Altınova’da, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 246 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerimi ağırlamaya devam ediyor

BÖLGEYE HAYRAN KALDILAR

Altınova İlçe Emniyet Amiri Yavuz Kartav ve Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ile birlikte ailesini Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesinde misafir etti. Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi görevlisi Muhammed Said Özkan tarafından Hersek Lagünü hakkında bilgi alan Emniyet Müdürü Tırpan ve ailesi bölgeye hayran kaldı.