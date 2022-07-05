05 Tem 2022 - 14:29- Ekonomi G: 05 Tem 2022 - 14:31

"Tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı"

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 artışla 23 milyar 395 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı” dedi
"Tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı" mask
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO)  Başkanı Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu “Haziranda TÜFE aylık yüzde 4.95 artarak yıllık yüzde 78.62’ye, ÜFE ise aylık yüzde 6.77 artarak yıllık yüzde 138.31’e yükseldi. Döviz kurlarındaki hareket ve girdi fiyatlarındaki artışların devam etmesi sebebiyle enflasyondaki yükselişin devam ettiğini görüyoruz. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda haziranda, elektrik gaz buhar sektöründe yıllık yüzde 369.2’lik, enerji kaleminde yıllık yüzde 317.87 artışlar dikkat çekiyor.

TÜKETİCİ FİYATLARI

Küresel olarak enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan bu artışlar ÜFE’deki genel artışın çok üzerinde. Dolayısıyla, ÜFE’de oluşacak maliyet baskısının önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz” dedi. Zeytinoğlu, kurlar ve emtia fiyatlarında ani hareketler olmaması durumunda baz etkisiyle ekim itibariyle ÜFE’de, kasım sonrasında da TÜFE’de gerilemeler görülebileceğini söyledi.

EN YÜKSEK İHRACAT

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 artışla 23 milyar 395 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Haziran itibariyle on iki aylık ihracatımız da 246.2 milyar dolar oldu. İhracatta rekor seviyeler görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. Ancak temmuz ayında Kurban Bayramı tatili nedeniyle, ihracat performansımızda ivme kaybı olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

İTHALATIN ALT KALEMLERİ

Haziran ayında 31 milyar 55 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalata dikkat çeken Zeytinoğlu, “İthalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.6 artış gösterdi. Alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 51.2, tüketim malları ithalatında yüzde 19.5 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 5.3 gerileme olduğunu görüyoruz.  Üretim ve yatırıma yönelik artışların olmasını beklerken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
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05 Tem 2022 - 14:29 - Ekonomi

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