Kahve Dünyası Türk Kahvesi ikram edecek

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, çikolatadaki uzmanlığını kahvedeki uzmanlığıyla birleştirdi. Bambaşka bir kahve deneyimi yaşatmayı hedeflediği Çikolatalı Türk Kahvesi lansmanını, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde mağazalarında gerçekleştirecek olan Kahve Dünyası, misafirlerine binlerce fincan Çikolatalı Türk Kahvesi ikram edecek. Altınmarka çikolatasıyla hazırlanan ve içinde sadece bitter çikolata kullanılan Kahve Dünyası Çikolatalı Türk Kahvesi yüzde 40 bitter çikolata oranı ile dikkat çekiyor.