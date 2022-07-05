Koç Topluluğu, araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor

Koç Topluluğu şirketlerinden WAT Mobilite elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik, otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünde stratejik bir adım atarak elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek WAT Mobilite’yi kurdu.WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü’nde de elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Holding olarak iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kararlılıkla dönüştürmeye devam ediyoruz. Koç Topluluğu olarak elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanında da stratejik bir adım attık. Bu alandaki teknoloji ve operasyon yatırımlarımızı yönetecek WAT Mobilite şirketimizi Şubat ayında kurduk. Topluluk şirketlerimizden WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik’in ortaklığıyla kurulan WAT Mobilite, elektrikli araç şarj istasyonlarını müşteri deneyimini odağa alan bütünsel bir yaklaşımla ele alacak” dedi