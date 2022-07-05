İzmit’ten otobüsle en yakın yer 80, en uzak yer 750 TL

Hem akaryakıta gelen zamlar hem de köprü-otoyol geçiş ücretleri ayrıca otogarlarda çıkış ücretleri ile personel ve vergiler ile birlikte otobüs firmalarının giderleri artmaya devam ediyor. 27 Haziran 2022 itibariyle otobüs biletleri en yakın mesafe 80 TL, en uzak mesafe ise 750 TL olduğu görülürken Kurban Bayramı’nda memleketine gitmek isteyen bir aile ya da tatil yapmak isteyen vatandaşlar otobüs bileti almakta zorluk çekiyor.

4 KİŞİLİK AİLENİN GİDİŞ DÖNÜŞ MASRAFI 6 BİN TL

Dört kişilik bir ailenin en yakın mesafeye (Harem 80 TL) gidiş-dönüş masrafı 640 TL, en uzak mesafe (Van 750 TL) gidiş-dönüş 6 bin TL’yi buluyor. Güncel fiyatlara göre İzmit’ten Ankara’ya 250-280 TL, İzmit’ten İzmir’e 350-370 TL’ye, İzmit’ten Trabzon’a 550-610 TL’ye gidilebiliyor. Otobüs bileti fiyatlarının bayrama doğru tekrar artması bekleniyor.

GÜNCEL OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

İzmit-İstanbul Esenler 100-120 TL

İzmit-İstanbul Harem 80-90 TL

İzmit-Ankara 250-280 TL

İzmit-İzmir 350-370 TL

İzmit-Adana 430-500 TL

İzmit-Antalya 340-380 TL

İzmit-Bursa 150 TL

İzmit-Bolu 200-220 TL

İzmit-Çanakkale 300 TL

İzmit-Muğla 400-430 TL

İzmit-Zonguldak 290-300 TL

İzmit-Trabzon 550-610 TL

İzmit-Artvin 600-695 TL

İzmit-Iğdır 650 TL

İzmit-Sivas 600 TL

İzmit-Konya 400-420 TL

İzmit-Antakya 550-600 TL

İzmit-Mardin 600 TL

İzmit-Kars 650-700 TL

İzmit-Erzurum 650-700 TL

İzmit-Van 750 TL