Yıldırım: Bir zahmet sabah kalkıp gelin

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Törene; Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcı Kemal Özcan, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

“YARIMIZ ZATEN GÖREVLİ GELMİŞ”

Kurtuluş gününü kutlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Bu sabah kalbimde bir kırıklık, üzüntü var kurtuluş gününde geçmişimize minnet ve şükranlarımızı sunacağımız atamızın huzurunda rahmet minnet ve gururla anacağımız bir anda burada bir avuç kalabalığın huzurunda konuşmak beni son derece üzüyor. Yarımız zaten görevli gelmiş, öbür yarımızda geçmişten kalan bazı alışkanlıkları sayesinde sağ olsunlar gelmişler. Allah razı olsun onlardan. Yeri geldiği zaman mangalda kül bırakmayan sosyal medyada Karamürsellilerin üzerine laf kondurmayan konuşturmayan atıp tutmaya başladıkları zaman kendinden başka en büyük Karamürselli olduğunu iddia eden kimseler sabah uykularından kalkıp veya tezgahlarını bırakıp veya zahmet edip buraya bu insanlara minnet duymaya gelmiştir” dedi.

“ŞOV YAPMAYI BİZDE BİLİYORUZ”

Açıklamasını sürdüren Yıldırım, “Günümüzün en büyük rahatsızlığı ve hastalığı kendini sosyal medya kahramanı olarak gösterip orada 3-5 tane tıklandığı zaman kendini adam zannedenlerin konuştuğu laflar bunlara hiçbir zaman itibar etmedik etmeyeceğiz de. Ama hepinizin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum, Burası Karamürsel Karamürsel’in değerleri Karamürsel’in kendine özgü bir yaşam tarzı hayat tarzı var. Burada bugün bir avuç insansak hepimizin sorunu var hepimizin problemi var kabahati var başta ben olmak üzere ama kabahati kendinde bulmayan sadece başkalarına atıp tutan daha sonrada her şeyi kendi yapmış gibi konuşanlara buradan söylüyorum. Bir zahmet kalkıp da gelin sabah buraya geçmişimize minnetimizi şükranlarımızı sunalım, bizde biliyoruz akşam konserlerde binlerce insanın geldiği kalabalıklarda konuşma yapmasını orada şov yapmayı bizde biliyoruz. Ama asıl değer yerinde ve zamanında gösterilendir” dedi.