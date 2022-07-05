AKP Darıca, partilileri piknikte buluşturdu

AKP Darıca İlçe Başkan Ufuk Acay ve yönetimi tarafından düzenlenen teşkilat pikniği yoğun katılım ile gerçekleşti. HünkAr Çayırı’nda gerçekleşen pikniğe AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli milletvekillerinden Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, istişare kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

“BİZLER KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Düzenlenen etkinliğe katılım yüksek olmasından dolayı partililere teşekkür eden AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, “Böylesine güzel ve güneşli bir günde bir araya gelmenin ve kaynaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kutlu davada sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bizler kocaman bir aileyiz. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.