İYİ Parti, İzmit’e çıkarma yaptı

İYİ Parti İl Teşkilatı, ilçe programlarını sürdürüyor. Dönüşümlü olarak Kocaeli’nin 12 ilçesinde saha çalışması yapan, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinleyen teşkilat üyeleri önceki gün de İzmit’teydi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın öncülük ettiği çalışmalara İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, il ve ilçe yöneticileri, kadın politikaları ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.
“TÜM TÜRKİYE’Yİ İYİ YÖNETİM İLE TANIŞTIRMAKTIR”
Saha ziyaretleri öncesinde partilerle istişare toplantısı gerçekleştiren Şanbaz Yıldız “İYİ Parti Kocaeli teşkilatı olarak Türkiye’de bir ilk olan mahalle başkanlarımızı ve sandık görevlilerimizi bölgelerindeki seçmenlerimiz ile tanıştırarak düzenlediğimiz ziyaretlerimizin ilkini İzmit’te gerçekleştirdik. Hedefimiz İYİ Parti’mizi Kocaeli’de mevcut durumdan daha İYİ hale getirip iktidar yürüyüşümüze yerelden başlamak, yerel iktidarı Kocaeli’de başlatıp tüm Türkiye’yi İYİ yönetim ile tanıştırmaktır. Bunun için sokak sokak mahalleleri gezecek, girmediğimiz ev çalmadığımız kapı bırakmayacağız” dedi.
21 MAHALLEYİ GEZDİLER
İYİ Parti İzmit İlçe binasındaki istişare toplantısı sonrasında mahallelere dağılan partililer Akpınar, Akmeşe Atatürk, Akmeşe Cumhuriyet, Hacıhasan, Mehmet Ali Paşa, Eseler, Kulmahmut, Şahinler, Süverler, Tepecik, Ayazma, Yeşilova, Körfez, Gedikli, Sekbanlı, Zeytinburnu, Bekirdere, Yenişehir, 28 Haziran, Sepetçi ve Şirintepe mahallerinde esnaf ve seçmen ziyareti gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yanlış Politika - şahbaz yalnız büyük bir noksanın var sen hiç liderin meralı takip etmiyormusun tam dükkana girerken birisini açım yoksulum çocuklar elinin tabanını kemiriyor dışarda bir kaç zerzavatcıya yada köylüye yollara soğan patates zerzavat falan döktür böyle seçim kazanılırmı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.