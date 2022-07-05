Atakent Cihan’da görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi yapılıyor

Bölgenin öncü sağlık kuruluşu olma vizyonu ile hareket eden Atakent Cihan Hastanesi, Girişimsel Radyoloji uygulamaları ile Kocaeli’de önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Girişimsel radyoloji, MR, tomografi ve ultrason gibi teknolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde ameliyatsız olarak yapılan tanı ve tedavi girişimlerini ifade ediyor.

BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Önceleri anestezi altında ameliyat olmayı gerektiren birçok hastalığın tanı ve tedavisi, günümüzde Girişimsel Radyologlar tarafından ameliyatsız olarak kolayca yapılabiliyor. Girişimsel Radyoloji ünitesinde gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan “Görüntüleme Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi”ni Atakent Cihan Hastanesi’nde başarıyla uygulayan Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çağlar Deniz, işlem hakkında şunları söyledi:

KARACİĞER BİYOPSİSİ

“Karaciğer hastalıklarının tanısında güvenle gerçekleştirdiğimiz bir uygulama olan görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi, anestezi eşliğinde ağrısız olarak uyguladığımız bir işlem. Biyopsi alma işlemini görüntüleme eşliğinde gerçekleştirdiğimizde, karaciğerin içindeki damar ve dokular ile diğer komşu organları rahatlıkla görebiliyoruz.

HEPATİT ÖN TANISI

Böylece diğer dokulara zarar vermeden, kanama kontrolünü de sağlayarak en iyi, en doğru ve en yeterli şekilde biyopsi örneği aldığımızdan emin oluyoruz. 45 yaşında olan ve hepatit ön tanısı alan hastamızdan da görüntüleme eşliğinde biyopsi aldık. Doğru noktalardan aldığımız biyopsi ile tedavi için gereken evrelendirmeyi güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebildik. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”