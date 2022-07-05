05 Tem 2022 - 14:35- Sağlık G: 05 Tem 2022 - 14:37

Atakent Cihan’da görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi yapılıyor

Atakent Cihan Hastanesi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çağlar Deniz, Girişimsel Radyoloji Ünitesinde uyguladıkları “Görüntüleme Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi” hakkında bilgi verdi.
Atakent Cihan’da görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi yapılıyor mask

Bölgenin öncü sağlık kuruluşu olma vizyonu ile hareket eden Atakent Cihan Hastanesi, Girişimsel Radyoloji uygulamaları ile Kocaeli’de önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Girişimsel radyoloji, MR, tomografi ve ultrason gibi teknolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde ameliyatsız olarak yapılan tanı ve tedavi girişimlerini ifade ediyor.

BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Önceleri anestezi altında ameliyat olmayı gerektiren birçok hastalığın tanı ve tedavisi, günümüzde Girişimsel Radyologlar tarafından ameliyatsız olarak kolayca yapılabiliyor. Girişimsel Radyoloji ünitesinde gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan “Görüntüleme Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi”ni Atakent Cihan Hastanesi’nde başarıyla uygulayan Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çağlar Deniz, işlem hakkında şunları söyledi:

KARACİĞER BİYOPSİSİ

“Karaciğer hastalıklarının tanısında güvenle gerçekleştirdiğimiz bir uygulama olan görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi, anestezi eşliğinde ağrısız olarak uyguladığımız bir işlem. Biyopsi alma işlemini görüntüleme eşliğinde gerçekleştirdiğimizde, karaciğerin içindeki damar ve dokular ile diğer komşu organları rahatlıkla görebiliyoruz.

HEPATİT ÖN TANISI

Böylece diğer dokulara zarar vermeden, kanama kontrolünü de sağlayarak en iyi, en doğru ve en yeterli şekilde biyopsi örneği aldığımızdan emin oluyoruz. 45 yaşında olan ve hepatit ön tanısı alan hastamızdan da görüntüleme eşliğinde biyopsi aldık. Doğru noktalardan aldığımız biyopsi ile tedavi için gereken evrelendirmeyi güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebildik.  Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

# bir, ile, tarafından, sağlık

05 Tem 2022 - 14:35 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.305.501 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atakent Cihan’da görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi yapılıyor mask
Atakent Cihan’da görüntüleme eşliğinde karaciğer biyopsisi yapılıyor
Karpuzu kesmeden önce buzdolabına koymayın, çünkü… mask
Karpuzu kesmeden önce buzdolabına koymayın, çünkü…
Atakent Cihan Hastanesi’nden anne adaylarına seminer mask
Atakent Cihan Hastanesi’nden anne adaylarına seminer
Raşitizm sorunu olan çocuk hasta Atakent Cihan’da ameliyat edildi mask
Raşitizm sorunu olan çocuk hasta Atakent Cihan’da ameliyat edildi
Yazın kilo vermenin 8 etkili yolu! mask
Yazın kilo vermenin 8 etkili yolu!
Kadın Ortopedik Ayakkabı Modellerinin Faydaları Nelerdir? mask
Kadın Ortopedik Ayakkabı Modellerinin Faydaları Nelerdir?
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL