05 Tem 2022 - 14:36- Gündem G: 05 Tem 2022 - 14:38

"Kurbanlıklar Gıda Bankası ve Aşevi’ne bağış yapılabilecek"

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “İzmit Belediyesi Kurban Bayramı boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden et bağışı alacak” dedi
"Kurbanlıklar Gıda Bankası ve Aşevi’ne bağış yapılabilecek" mask
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İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, kurban bayramıyla ilgili önemli hatırlatmada bulundu. Erol, “ İzmit Belediyesi kurban bayramı boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere et bağışı alacak. Gıda bankası ve aşevine bağış yapılabilecek. Kocaeli halkı saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında bağışlamak istedikleri etleri bu iki adrese teslim edebilirler. Gıda Bankası’na 0262 331 88 68 numaralı telefondan, aşevine ise 0262 318 03 03 numaralı telefondan ulaşabilirler” dedi.

“KURBANLIK DOĞRU YERDEN ALINMALI”

Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek tehlikelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın sağlıklı olması önemlidir. Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu´nca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır.

HAYVANIN DURUMU NASIL OLMALI?

Kurbanlıkların gebe olmaması ve büyükbaş hayvanların 2 yaşından, küçükbaş hayvanların ise 1 yaşından küçük olmaması gerekmektedir. Hayvanın besi durumu iyi olmalı, yeni doğum yapmış olmamalı, tüyleri karışık ve mat olmamalı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız olmamalı, iştahının iyi olması, yem ve suyu yemesi gerekmekte, topallık olmamalıdır. Aşırı zayıf olmamalıdır. Üretimin devamlılığı açısından dişi damızlık hayvan kesimi tercih edilmemelidir.”

# başkanı, ile, İzmit belediyesi

05 Tem 2022 - 14:36 - Gündem

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