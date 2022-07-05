05 Tem 2022 - 15:45- Gündem G: 05 Tem 2022 - 15:46

Kadir Şeker tutuklu kalacak

Konya'da Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Kadir Şeker (22), yeniden hakim karşısına çıktı. Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya düşüren mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kadir Şeker tutuklu kalacak mask

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda 5 Şubat 2020’de Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla’yı döven Özgür Duran’ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker’e, ömür boyu hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker’in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi. Daha sonra dosya, savcılık itirazı ve sanık avukatlarının başvurusu ile önce istinaf ardından da Yargıtay’a taşındı. Son olarak Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu.

CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Kararda; ‘haksız tahrik’ indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulandı. Yargıtay’ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya başladı. Kadir Şeker, annesi Zeliha Şeker, ağabeyi Hidayet Şeker, öldürülen Özgür Duran’ın babası Cengiz Duran, annesi Mübeyyen Duran ve kardeşi Niyazi Remzi Duran ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Kadir Şeker’e verilen cezayı 10 yıl 10 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca Şeker’in tutukluluk halinin devamına da karar verdi. 

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05 Tem 2022 - 15:45 - Gündem

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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