Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu JohannesRegenbrecht’i makamında konuk etti. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok konunun ele alındığı görüşmede, Almanya ile Türkiye’nin tarihten gelen yakın işbirliklerinin yanı sıra Almanya’da çok fazla Türk vatandaşının yaşamasından dolayı, “İki ülke arasında her alanda ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli açısından şehrimiz Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş şehri olduğu için kentimizde birçok Alman sermayeli firma var. Almanya ile şehrimizin ticari ilişkilerini daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar için elimizden gelen tüm imkânlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKAKIN’I FUARA DAVET ETTİ

Başkonsolos Regenbrecht ise “Türkiye’ye geldiğimden beri ilk il dışı resmi ziyaretimi Kocaeli’ne yapıyorum” diyerek, “Bu benim açımdan çok önemli. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerle işbirliklerimizi artırmak da istiyoruz. Birde şehrinizin ticari yönü çok gelişmiş olduğu için Alman firmalarının katılacağı ticaret fuarını da eylül ayında Kocaeli’de yapmayı düşünüyoruz. Sizleri de düzenleyeceğimiz fuarımızda görmekten memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.