05 Tem 2022 - 16:27- Gündem G: 05 Tem 2022 - 16:28

Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı

Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti
Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu JohannesRegenbrecht’i makamında konuk etti. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok konunun ele alındığı görüşmede, Almanya ile Türkiye’nin tarihten gelen yakın işbirliklerinin yanı sıra Almanya’da çok fazla Türk vatandaşının yaşamasından dolayı, “İki ülke arasında her alanda ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmamız lazım” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli açısından şehrimiz Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş şehri olduğu için kentimizde birçok Alman sermayeli firma var. Almanya ile şehrimizin ticari ilişkilerini daha da geliştirmek ve yeni yatırımlar için elimizden gelen tüm imkânlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKAKIN’I FUARA DAVET ETTİ

Başkonsolos Regenbrecht ise “Türkiye’ye geldiğimden beri ilk il dışı resmi ziyaretimi Kocaeli’ne yapıyorum” diyerek, “Bu benim açımdan çok önemli. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerle işbirliklerimizi artırmak da istiyoruz. Birde şehrinizin ticari yönü çok gelişmiş olduğu için Alman firmalarının katılacağı ticaret fuarını da eylül ayında Kocaeli’de yapmayı düşünüyoruz. Sizleri de düzenleyeceğimiz fuarımızda görmekten memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.
# başkanı, ile

05 Tem 2022 - 16:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.305.501 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı mask
Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı
"Kurbanlıklar Gıda Bankası ve Aşevi’ne bağış yapılabilecek" mask
"Kurbanlıklar Gıda Bankası ve Aşevi’ne bağış yapılabilecek"
AKP Darıca, partilileri piknikte buluşturdu mask
AKP Darıca, partilileri piknikte buluşturdu
İYİ Parti, İzmit’e çıkarma yaptı mask
İYİ Parti, İzmit’e çıkarma yaptı
Yıldırım: Bir zahmet sabah kalkıp gelin mask
Yıldırım: Bir zahmet sabah kalkıp gelin
Tırpan ve ailesi, Hersek Lagünü’nü gezdi mask
Tırpan ve ailesi, Hersek Lagünü’nü gezdi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL