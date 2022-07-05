Kocaeli’deki intiharlar TBMM gündeminde

Kocaeli’de geçtiğimiz haftaüçü İzmit’te biri Kartepe’de olmak üzere peş peşe intihar vakaları yaşanmış, İzmit’teki vakalardan biri ölümle sonuçlanmıştı. Art arda gerçekleşen intiharlara dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Türkkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

“İNTİHAR VAKALARININ NEDENLERİ NELER?”

Önergesinde; intiharlara vurgu yapan ve Bakan Yanık’a Kocaeli’dehaziran ayının son haftasında yaşanan intihar vakalarının nedenleri ve bireyleri intihara iten psiko-sosyal, ekonomik ve toplumsal etkiler konusunda Bakanlık tarafından ve ilgili kurumlar ile birlikte yürütülen herhangi bir çalışma var mı sorusunu yönelten Türkkan, bu çalışmaların neler olduğunu ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağını da sordu.

KAMUOYUNUN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

İntihar vakalarının yaşandığı ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek veriliyor mu sorusuna da cevap isteyen Türkkan, intihar vakalarının önüne geçmek ve bundan sonra intiharların yaşanmaması için Bakanlık tarafından belediyeler, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar, dernekler ve benzeri kuruluşlarla yürütülen bir çalışma bulunup bulunmadığı konusunda da kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.