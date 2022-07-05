İzmit Belediyesi'nde araç alım polemiği!

İzmit Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı bugün İzmit Belediye Binasında yapıldı. Toplam 15 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in İtalya’da olması nedeni ile Başkan Yardımcısı Yaşar Kardeş başkanlık yaptı. Geçtiğimiz ay düzenlenen meclis toplantısında Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi talebi Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oyları ile müdürlüğe geri iade edilmişti. Başkan Hürriyet’in kararı veto etmesi ile tekrar gündeme gelen Cemevleri’nin ibadethane statüsü kazanması maddesini takip etmek üzere Alevi Yurttaşlar meclis toplantısını seyirci kısmından takip etti.

“BURADAKİ İNSANLAR İSTEMİYOR”

Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde Mehmetalipaşa Mahallesi’nde bulunan 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu görüşüldü. AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. Yıldızlar Spor Kulübü öğrencileri için yapılacak alana ret talebi ile ilgili konuşan AKP’li Muharrem Tutuş, “Yer ile ilgili meclis üyelerimiz daha önce onay vermişti. Burada oturan mahalle sakinlerine tek bir şey sorulmamış. Fethiye Caddesini ne güzel soruyoruz. Burada ticaret erbaplarına sordum. Hiç kimsenin haberi yok. Burada bunu sorsaydık daha iyi olmaz mıydı? Burada oturanlar bizim birinci sınıf insanımız değil mi? Buradaki insanlar buraya yapılmasını istemiyor. Mahalledeki vatandaşlar başka yeşil alan olmadığını ifade etti. Biz de bu doğrultuda ilgili kararı aldık. Başkaca uygun bir yer yapıldığına oylayacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞER KAYBI

Maddenin reddi ile ilgili konuşan CHP’li Çetin Sarıca, “Bu alanın sadece 2 bin metrekare alanı Yıldızlar Spor tesisi tarafından kullanılacak. Ağaçlara zarar gelmeyecek. Bahsedilen alan 3’te biri yapar. Bölgedeki insanların kullanacağı sosyal tesis kazandıracağız. Meclisten geçmesi iyi olurdu. Katma değer kaybı olduğunu düşünüyorum” dedi.

TÜGVA’YA YAPILAN YARDIM NİKOMEDİA VAKFINA YAPILMADI

Ardından Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile işbirliği Protokolü yapılabilmesi için Başkan Hürriyet adına meclisten yetki istendi. Bu madde de AKP’lilerin oyları ile reddedildi. Maddenin reddi ile ilgili konuşan meclis başkanı Yaşar Kardeş, “İzmit’in tarihine katkı sağlamak için bir vakıf kurduk. Bunun tanıtımı da kuruldu. Bahse konu vakfın çalışmaları ortada. İzmit’in tarihini ortaya çıkarmak önemli. Bu vakıf ile çalışmayı önemsiyorduk. Ayni yardım olmadan vakıf çalışmalarını nasıl sürdürecek? İzmit kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ise söz alarak, “TÜGVA’ya ve Ensar Vakfına bu meclis destek için kararlar almış Aynı arkadaşlarımız bugün bu mecliste neden böyle bir karar almış anlamak mümkün değil” dedi. Madde AKP ve MHP’nin oyları ile meclisten geçemedi.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI

Meclis toplantısının 10’uncu gündeminde İzmit-Şirintepe Mahallesi G23b.23d.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilişkin kurum görüşünün oluşturulması imar komisyonunu görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. Madde ile ilgili konuşan CHP’li Arsal Arısal, “Kıyıların ranta kurban şekilde yapılması özellikle düşünülmesi gereken bir konu. Ülkenin kıyıları meraları hatta mezarlıklar bile imara açıldı. Torba yasaları gündeme geldi. Bize burada soruşturma açıldı. Yerelde de bunu görüyoruz. Büyük ihtimal İzmit’e gelmemiş bir ekip tarafından sulak alanın değiştirilmiş olduğunu da gördük. Bunun ne olduğunu öncelikle görmemiz gerekiyor.

“HAYIR DEMESİNİ İSTİYORUM”

Böyle durumlarda kurumlardan izin alınması gerekiyor. Komisyon toplantısında da bunu söyledim bu suça ortak olmayalım dedik. Fabrikanın yetkilileri dahi böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi. Ak Parti grubunun onay vereceğini duyduk. Rant için değil gelecek kuşaklar için önemli yerler dedik. Kıyıların öncelikle kamu yararı gözeterek esas olmalı. Ak Parti ve MHP grubuna şunu demek istiyorum; Rantın yanında olmadığını gösterebilmek için buna hayır demenizi istiyorum. Kente fayda sağlamak için buradayız. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum” dedi.

EMZİRME DOLAPLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ YETKİSİ

Toplantının üçüncü gündem maddesinde Belediyenin Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’a yapılacak ziyaret için görevlendirme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu meclis üyelerinin onayına sunuldu. Madde komisyona geri gönderildi. Meclis toplantısının 13’üncü gündem maddesinde Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi yetkisi görüşüldü.

“YAKINDA TARİH KORİDORUNUN DA AÇILIŞI YAPILIR”

Madde ile ilgili söz alan AKP’li Hayrettin Ünlü, “Emzirme kabinleri deyince konuşmak istedim. Önceki dönemde belediye önünde bir tane vardı. Şu anda bebek emzirme kabinleri hepimizin malulümü sayın başkan Belediye Başkanı oluncaya kadar belediyenin önündeydi. Şimdi yeni projeymiş gibi önümüze sunuluyor. Geçer dönemden kalan eserleri bakımsız bırakıp kaldırıyoruz sonra da yeni projeymiş gibi ortaya sunuyorsunuz. Örneğin Gölkay Park. Az önce Nikomedia Vakfını kullanacağı tarih koridoruna çıktığımız içler acısı halini görüyoruz. O güzelim binaların virhane haline dönüştüğünü gördük. Yakında tarih koridorunda da bir açılış yapacağını düşünüyorum.

“OLAYIN YAŞANMASINA SEBEP OLANLARI KINIYORUZ”

Geçen hafta yaşanan tartışmalar ile ilgili de konuşan Ünlü, “Bizim konumuz ile ilgili olan bir konuda bütün CHP’li meclis üyelerine söz verilirken AK Parti grubu söz istemesine rağmen söz verilmiyor. Hiç söz almaması gereken CHP İl Başkan Yardımcısına söz verilip hakaret ettiriliyor. Bu olayın yaşanmasına sebep olanları kınıyoruz” dedi.

TAŞIT KREDİSİNE CUMHUR İTTİFAKI ENGELİ

Mecliste Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması yetkisinin verilmesi maddesi tekrar görüşüldü. Geçtiğimiz ay bu maddenin erkenden geçebilmesi için Meclis toplantısı ikinci kez toplanmıştı. Ancak Cumhur İttifakı meclis üyeleri Cumhur İttifakı meclis üyeleri araç satın alımıyla ilgili maddeye süre uzatımı vermişti. Maddenin meclisten geçmemesi sonrası çıkan tartışmalarda meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürümüştü.

“PARANIZDA KASA VARSA ALIN DİYORSUNUZ”

Araç alma için süre uzatımı isteyen AKP’liler bu meclis toplantısı da yetkiyi vermedi. Belediyenin hesaplamalarını kabul etmeyen Cumhur İttifakı üyeleri bir kez daha maliyetlerin hesaplanmasını istedi. Cumhur ittifakının kararına tepki gösteren Çetin Sarıca, “Bu raporda ne istendiğini anlamadım. Araçların alınmasını destekliyor muşunu desteklemiyor musunuz? Alakasız her şeyi soruyorsunuz. Araçların alınması ile ilgili yetki istiyor. Alın paranızda kasa varsa diyorsunuz. Kasada para varsa meclise sorulmaz zaten. Belediye Kaynakları kredi kullanabilmek için yetki istiyor. Bunun dışında her şeye cevap veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

NASIL VEREYİM BEN BU PARAYI?

Madde ile ilgili konuşan Tutuş, “Komisyon ilk toplandığında komisyona fahiş fiyatlar ile tahmini kiralama çalışması getirildi. Biz de dedik ki bu çalışma olmamış. Bu araçların fiyatları bu değil dedik ve yeni bir çalışma istedik. Tekrar yeni bir çalışma yapıldı mı bununla alakalı? Ben de gerçekçi bir çalışma yaptım. Hadi bize bilgi vermiyorsunuz. Ben komisyon üyesiyim. Daha araç alınsın mı alınmasın konusuna gelmedik. Bir çalışma yapılmamış ki. Nasıl vereyim ben bu parayı? Bana bilgi vermiyorsa ben neye göre karlı olduğunu hesaplayayım? Bu belediye başkanı seçildiğin iki ihale yaptı. Sonra 6 -7 ihale yaptı. Hepsi davet usulü, hepsi kapalı ihale. Çoğu da İstanbullu firma. Bunların günlük fiyatını bile var mı? 2019 yılından beri şeffaflıktan uzak adrese teslim ihalelerle hangi tip araçlara ne kadar ödenmiştir?” dedi.

“BENİM HESABIMA GÖRE…”

Tutuş konuşmasının devamında, “Bu kiralama İşleri artık patladı. Peşini bırakmayacağız. Evraklar bize bilerek verilmiyor. Ben evrak görmeden hiçbir şeye he demem. 10 liralık araca 40 lira vererek devam etmek istediğinizi düşünüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı araç ihalesi ile sizin ödediğinizi kıyaslayınca Büyükşehir Belediyesinin 3 araca ödediği para ile İzmit Belediyesi bir araç kiralıyor. Bu benim yaptığım hesaba göre. Çok şeffaf olduğunuzu söylüyorsunuz. Ne kadar ödediğini açıklayın. Bizim istediğimiz evraklarla gelin. Sonra istediğiniz tarihe ara meclis koyun” dedi.

“BU RANT İŞİ BİTMEK ZORUNDA”

Sonra söz alan CHP’li Ünal Özmural, “Defalarca gerek bunu mecliste gerek zaman zaman komisyona girerek gerek basın önünde anlattık şimdi tekrar anlatacağım. Bu işin özü bu AK Parti’nin araç kiralama hikayesi bu ülkeye sokulan ranttır. 2005’te kanunun maddesine göre belediye araçları başkasına kiralanabilir maddesini çıkardılar işin rengi değişti. Tamamı siyasi anlayış. Büyükşehir Belediyesi de bunu yaptı. Bu iş rant işidir bitmek zorunda. Bu rantın arkasında olanların nasıl yönetmeye çalıştığını biliyoruz. Daha önce kredi istedik zar zor verdiğiniz. 71 araca harcadığımız para 23 milyon. Bugünkü para ile kiralamaya devam etseydik 120 milyon kira ödeyecektik. Kalanları kiralamak zorunda kaldık..Kimin sayesinde sizin sayenizde. 10 yıl boyunca 50 milyon dolar para çıkmış bu belediyenin kasasından tek bir firmaya. Bunlar çok büyük firmalar. Bunlar sizin döneminizde büyüdü. Bir firmanın 5 bin binek aracı olur mu? Bu firma iş alabilmek için rüşvet tehdit gibi yöntemler yapabilecek firmalar.2019’un yılbaşı akşamı bu kentte 70 çöp aracını geri çektiler. İstedikleri zaman arabalarını çekiyorlar. Biz sağdan soldan araç topladık.” dedi

“MECLİS GERİLDİ”

Özmüral’ın konuşmasın devam ederken AKP’li Muharrem Tutuş’un “Boş konuşuyorsunuz” dedi. Özmural’ın tepki göstermesi üzerine meclis kısa süreliğine gerildi. Özmural’ın kiralama işini AKP başımıza sardı demesi üzerine Muharrem Tutuş, “Sen çal AK Parti günahkar olsun” dedi. Tutuş’ın çalma tabirini kullanması sonrası meclis gerildi. Meclisi yöneten Yaşar Kardeş, “2 saatten beri top çeviriyorsunuz. Biz burada araç kiralama ihalesi yapmıyoruz. Krediyi verin yetkisi alalım diyoruz. Araç kiralama devam mı etsin?” dedi.

TUTUŞ: “ÇAL, KIVIRIYORSUNUZ, BOŞ KONUŞUYORSUN”

Kardeş’e cevap veren Tutuş, “Bir tane soruya cevap verilmiyor. Biz araçlar almayalım demiyoruz. Alınmasın hiç demedik. Bugüne kadar yapılan işlerin hesabını verelim” dedi. Kardaş ise, “ En son 15 gün daha müsaade dediniz. Şimdi evrak diyorsunuz. Siz bu belediyenin almasını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Ben burada komisyonu oylamayacağım. Bu yetkisi verirsiniz ya da vermezsiniz” dedi. Tutuş sözlerin üzerine belgelerin verilmesi durumunda ek toplantı talep etti. Duruma tepki gösteren Çetin Sarıca “Vallahi yorulduk” diye tepki gösterdi. Daha sonra sözlerine devam eden Ünal Özmural’ı Tutuş’un “kıvırıyorsun” demesi üzerine ortaklık bir kez daha gerildi. Özmural, Tutuş’tan özür dilemesini istedi.

KARDAŞ OYLADI OY ÇOKLUĞU İLE GEÇTİ

Tartışmalar sonunda Meclis Başkanı Yaşar Kardeş komisyon raporunu oylamayacağını ifade ederek kredi yetkisi verilip verilmemesini oylamaya sundu. AKP’li ve MHP'li Meclis üyeleri komisyon raporunun oylanmasının gerektiğini ifade ederek oylamaya katılmadı. Kardaş’ın oylamayı yapması sonrası Millet İttifakı 13 meclis üyesi evet oyu kullandı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri oylamaya katılmadığı için tutanağa oy çokluğu ile geçti şeklinde yazıldı. AKP’liler ise oylama usulünün geçersiz olduğunu savunarak oylamanın iptal olacağını ifade etti.