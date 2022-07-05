Alevilere AKP ve MHP engeli! Aleviler haklarını helal etmiyor

Geçtiğimiz ay düzenlenen meclis toplantısında Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi talebi Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oyları ile müdürlüğe geri iade edilmişti. Başkan Hürriyet Cumhur İttifakının tutumuna tepki göstererek kararı veto edeceğini ve bir sonraki mecliste tekrar gündeme getireceğini açıklamıştı. Veto edilen gündem maddesi bu ay bir kez daha meclise gelecek.

“BİZİM DURUMUMUZ İLKESEL”

Cemevleri maddesi ile ilgili konuşan AKP’li Muharrem Tutuş, “ Başkan Hanım’ın tahriki ile bazı laf söylemeler oldu. Ben bu arkadaşlar ile helalleşmek istiyorum. Onlar da beni davet edebilir ben de onları davet edebilirim. Bu konu ile alakalı keşke başkan hanım ikinci kez bu konuyu getirmeseydi. Büyükşehir Belediyesi Tavşantepe’ye Cemevi yaptı. Engel var mı yok. Bu konu üzerinden insanları birbirlerini üzerine salarsanız ve sonra 8 meclis üyesi ile koşa koşa aşağı inerseniz geçen ayda yaşananlar yaşanır. Bizimkisi ilkesel bir meseledir. Bizim ilkesel durumumuz meclisi ilgilendirmeyen bir konuya onay vermemektir. Geçen meclis olan arkadaşlara hakkımı helal ediyorum” dedi.

“HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYİZ”

CHP’li Meclis Üyesi Çetin Sarıca ise, “Bir belediye başkanını yapması lütuf değildir. Lütuf olmasından çıkmasını konuşuyoruz. Utanç verici olan da budur. Bu bir lütuf değil haktır. Birçok belediye meclisten bu kararı geçirmiş. Hiçbir şey kaybetmeyiz. İmar planında ibadethane olarak geçen bir yere Cemevi yapabiliyor muyuz? Hayır. Faturalarını ödeyebiliyor muyuz? Hayır. Bu Allah’tan reva mı? Ben bu kararın geçtiği meclisin üyesi olmaktan onur duyarım. Diğer belediyelerden geçmiş de ne olmuş. Çok da güzel olmamış mı? Ben meclis üyelerimizden bu konu ile ilgili destek olmalarını istiyorum” dedi.

“EKSİK HİSSETTİK”

Kürsüye çıkan CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal ise, “Ankara’dan misafirlerimiz var. Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı İsmet Kurt burada. Kötü anılan temmuz ayının ileride güzel anılması için güzel kararı almalıyız. Bu konu veto edildi. Geçen mecliste bu konuları konuştuğumuz vakit kendimizi eksik hissettik. BU konu buranın konusu değil Türkiye Büyük Millet Meclisinin konudur dendi. Bu konuda hemfikiriz. Hem konu olmadığımız konu bu konu yerel yönetimlerin konusu olmadığı fikridir.

“KARARI BİZ ALAMAYIZ SAYGI DUYARIZ”

Grup Başkan vekiline sormak istiyorum. Daha önce bu konular Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmedi mi? Cumhurbaşkanı bu konu ile ilgili mitinglerde söz vermedi mi? Bu konuyu ilk defa biz mi açtık? Sanki ilk defa biz gündeme getirdik gibi algı yaratıyorsunuz. Onca girişime rağmen bir arpa boyu yol ilerlenmedi. Alevi toplumunun sorunu yardımlar değildir. Resmi statüde tanınmasıdır. Biz burada saygı duyma tartışması yapıyoruz. Kanuna aykırıymış gibi bir algı yaratılıyor. Ne karar alırsak alalım. Alevi canları mücadelelerine devam edecek. İbadethane kararını biz alamayız. Biz sadece saygı duyarız” dedi.

Yapılan oylama sonrası AKP VE MHP’lilerin oy çokluğu ile madde reddedildi. Kararın meclisten geçmemesi sonrası Meclis toplantısını takip eden Alevi Yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Yaşar Kardeş izleyicileri kontrol etmekte zorlandı. Alevi vatandaşlar AKP’li Muharrem Tutuş’a ve diğer meclis üyelerine haklarını helal etmediklerini ifade etti.