05 Tem 2022 - 18:02- Gündem G: 05 Tem 2022 - 18:06

Alevilere AKP ve MHP engeli! Aleviler haklarını helal etmiyor

İzmit Belediye Meclisi toplantısında AKP’li ve MHP’li Meclis Üyelerini oyları ile Cemevleri’nin ibadethane statüsüne alınması engellendi. Toplantıyı takip eden Alevi Yurttaşlar AKP’lilere haklarını helal etmedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Alevilere AKP ve MHP engeli! Aleviler haklarını helal etmiyor mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz ay düzenlenen meclis toplantısında Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi talebi Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oyları ile müdürlüğe geri iade edilmişti. Başkan Hürriyet Cumhur İttifakının tutumuna tepki göstererek kararı veto edeceğini ve bir sonraki mecliste tekrar gündeme getireceğini açıklamıştı. Veto edilen gündem maddesi bu ay bir kez daha meclise gelecek.

“BİZİM DURUMUMUZ İLKESEL”

Cemevleri maddesi ile ilgili konuşan AKP’li Muharrem Tutuş, “ Başkan Hanım’ın tahriki ile bazı laf söylemeler oldu. Ben bu arkadaşlar ile helalleşmek istiyorum. Onlar da beni davet edebilir ben de onları davet edebilirim. Bu konu ile alakalı keşke başkan hanım ikinci kez bu konuyu getirmeseydi. Büyükşehir Belediyesi Tavşantepe’ye Cemevi yaptı. Engel var mı yok. Bu konu üzerinden insanları birbirlerini üzerine salarsanız ve sonra 8 meclis üyesi ile koşa koşa aşağı inerseniz geçen ayda yaşananlar yaşanır. Bizimkisi ilkesel bir meseledir. Bizim ilkesel durumumuz meclisi ilgilendirmeyen bir konuya onay vermemektir. Geçen meclis olan arkadaşlara hakkımı helal ediyorum” dedi.

“HİÇBİR ŞEY KAYBETMEYİZ”

CHP’li Meclis Üyesi Çetin Sarıca ise, “Bir belediye başkanını yapması lütuf değildir. Lütuf olmasından çıkmasını konuşuyoruz. Utanç verici olan da budur. Bu bir lütuf değil haktır. Birçok belediye meclisten bu kararı geçirmiş. Hiçbir şey kaybetmeyiz. İmar planında ibadethane olarak geçen bir yere Cemevi yapabiliyor muyuz? Hayır. Faturalarını ödeyebiliyor muyuz? Hayır. Bu Allah’tan reva mı? Ben bu kararın geçtiği meclisin üyesi olmaktan onur duyarım. Diğer belediyelerden geçmiş de ne olmuş. Çok da güzel olmamış mı? Ben meclis üyelerimizden bu konu ile ilgili destek olmalarını istiyorum” dedi.

“EKSİK HİSSETTİK”

Kürsüye çıkan CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal ise, “Ankara’dan misafirlerimiz var. Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı İsmet Kurt burada. Kötü anılan temmuz ayının ileride güzel anılması için güzel kararı almalıyız. Bu konu veto edildi. Geçen mecliste bu konuları konuştuğumuz vakit kendimizi eksik hissettik. BU konu buranın konusu değil Türkiye Büyük Millet Meclisinin konudur dendi. Bu konuda hemfikiriz. Hem konu olmadığımız konu bu konu yerel yönetimlerin konusu olmadığı fikridir.

“KARARI BİZ ALAMAYIZ SAYGI DUYARIZ”

Grup Başkan vekiline sormak istiyorum. Daha önce bu konular Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmedi mi?  Cumhurbaşkanı bu konu ile ilgili mitinglerde söz vermedi mi? Bu konuyu ilk defa biz mi açtık? Sanki ilk defa biz gündeme getirdik gibi algı yaratıyorsunuz. Onca girişime rağmen bir arpa boyu yol ilerlenmedi. Alevi toplumunun sorunu yardımlar değildir. Resmi statüde tanınmasıdır. Biz burada saygı duyma tartışması yapıyoruz. Kanuna aykırıymış gibi bir algı yaratılıyor. Ne karar alırsak alalım. Alevi canları mücadelelerine devam edecek. İbadethane kararını biz alamayız. Biz sadece saygı duyarız” dedi.

Yapılan oylama sonrası AKP VE MHP’lilerin oy çokluğu ile madde reddedildi. Kararın meclisten geçmemesi sonrası Meclis toplantısını takip eden Alevi Yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Yaşar Kardeş izleyicileri kontrol etmekte zorlandı. Alevi vatandaşlar AKP’li Muharrem Tutuş’a ve diğer meclis üyelerine haklarını helal etmediklerini ifade etti.

# ile, bir, chp, başkanı, AKP

05 Tem 2022 - 18:02 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.305.501 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı mask
Büyükakın, Başkonsolos Regenbrecht’i ağırladı
"Kurbanlıklar Gıda Bankası ve Aşevi’ne bağış yapılabilecek" mask
"Kurbanlıklar Gıda Bankası ve Aşevi’ne bağış yapılabilecek"
AKP Darıca, partilileri piknikte buluşturdu mask
AKP Darıca, partilileri piknikte buluşturdu
İYİ Parti, İzmit’e çıkarma yaptı mask
İYİ Parti, İzmit’e çıkarma yaptı
Yıldırım: Bir zahmet sabah kalkıp gelin mask
Yıldırım: Bir zahmet sabah kalkıp gelin
Tırpan ve ailesi, Hersek Lagünü’nü gezdi mask
Tırpan ve ailesi, Hersek Lagünü’nü gezdi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL