LİMAŞ denizden 1.6 ton atık çıkarttı

Başiskele’de bulunan LİMAŞ firması çevresel anlamda çok özel bir çalışmaya imza attı. Kurum tarafından her yıl düzenlendiği belirtilen etkinlikte kıyı ve deniz temizliği yapıldı. Başiskele Sahili’ndeki bu özel çalışmaya kent ilçe geneli ve bölgeden çok sayıda protokol mensubu da katılarak projeye destek verdi.

BAŞKAN ÖZLÜ DE KATILDI

LİMAŞ Tesis Müdürü Dr. Kürşat Bal’ın ev sahipliği yaptığı temizlik etkinliğine; Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Gümrük Ticaret İl Müdürü Yaşar Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetleme Daire Başkanı Mesut Önem, Liman Başkanlığı yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DENİZDEN ARAÇ LASTİĞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmada iki bot ve iki deniz süpürgesi kullanılırken, 40 kişilik deniz içi temizlik ekibi ve 52 kişilik de kara ekibi çalışmada görev yaptı. LİMAŞ personellerinin de yer aldığı program sırasında tüm katılımcılara tanıtım amaçlı şapka ve tişört dağıtıldı. Temizlik işlemi sonunda toplamda bin 600 ton çöp toplandığı öğrenilirken, bu çöplerin içinde araç lastiği, evye, baca havalandırması ve benzeri eşyalar ile metal ve plastik atıkların bulunması dikkat çekti.

“EYLEM PLANI HAZIRLANDI”

Düzenlenen etkinlikte konuşan LİMAŞ İşletme Müdürü Dr. Kürşat Bal, denizlerin tarih boyunca insanlığa hizmet ettiğini belirttiği konuşmasında, “Denizler bizler için besin ve sosyal aktivite kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda ekonomik bir kaynak olmuştur. Bakanlığımız 2021 yılında denizimizde yaşanan istenmeyen görüntülere ve sebep olunan kirliliğe dikkat çekmek amacı ile bir eylem planı hazırlandı.

“ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ”

Bu eylem planı kapsamında LİMAŞ Liman İşletmeciliği olarak bizler de sorumluluk almak istedik. Bu sorumluluğun gereği olarak denizi koruma ve çöplerin temizlenmesi için bir faaliyet içine gerçekleştiriyoruz. Bugün küresel ticaretin yüzde 95’i deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu ticaretin en önemli altyapısını limanlarımız oluşturuyor. Böylesine etkinliklerle korumayı amaçladığımız denizlerimizi miras değil, emanet olarak görmeliyiz. Sürdürülebilir bir çevre için elimizden geldiğinin çok daha fazlası ile çevreyi korumalı, bu yönde yapılan çalışmaları desteklemeliyiz. Temiz deniz varsa, hayat var” dedi.

“ANLAMLI BİR ÇALIŞMA”

KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de konuşmasında çalışmanın önemine değindi. Eren açıklamasında; “Denizcilik Çevre Temizliği Eylem Planı kapsamında bir çalışma yürütüldü. Anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü her geçen gün çevremizle ilgili daha fazla sorun gündeme geliyor ve bunun sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Kocaeli de doğal güzellikleri, endüstrisi ve diğer özellikleri ve tarım alanları ile ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Ancak bu kenti ön plana çıkaran özelliklerinden biri deniz işletmeciliği ve limanlar.

“DENİZLERİ KİRLETMEMELİYİZ”

Denizcilik faaliyetlerimiz gelişirken, diğer taraftan tabiatı da korumalıyız. Bunun için de böyle bir eylem planının olması, çevre sorunlarıyla felsefi anlamda ilgilenen birisi olarak beni mutlu ediyor. Yapılan bu çalışmaya değer veriyorum, önemli buluyorum. Ancak denizden çıkan bu malzemelere baktığımız zaman çok üzücü olduğunu söylemeliyim. Bizim meselemiz denizleri kirletmemek olmalı” diye konuştu.

“BU FAALİYETLER ARTTI”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz da açıklamalarında LİMAŞ yetkililerini kutladı. Çalışmanın önemli bir farkındalığın oluşturulması için önemli olduğunu kaydeden Kırılmaz, “Denizlerimiz ve çevrenin önemine sanıyorum son dönemde daha fazla vardık. Fakat bu durumun bilinç olarak gelişmesi için daha fazla faaliyet yapılmalı. Çalışma dolayısıyla LİMAŞ’ı ve Tesis Müdürü Kürşat Bal’ı kutluyorum. Bu tür etkinliklerin çevre bilincinin gelişmesine büyük katkı sağladığını düşünüyorum” dedi.

“ÇEVRE KONUSU ÇOK ÖNEMLİ”

Programa katılarak destek veren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, gerçekleşen temizlik çalışması dolayısıyla LİMAŞ yetkilileri ve kurum yönetim kuruluna teşekkür etti. Deniz temizliğinin önem verdikleri ve her zaman dikkat çekecekleri bir konu olduğunu dile getiren Kırılmaz, “Çevre konusu bizim tüm paydaşlarımızla birlikte altını çizerek önem verdiğimiz bir mevzudur” açıklamasında bulundu.

“FARKINDALIK OLUŞMALI”

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sürecin denizlerin önemini daha net şekilde ortaya koyduğunu belirten Vedat Doğusel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bakanımız, bu konuda bir yıldan beri yoğun bir çalışma yürütüyor. Deniz temizliği için denetimler ciddi seviyede sürüyor. Bu çalışmaların neticesini almaya başladık. Müsilaj sorunu yaşandı ve yaşanıyor. Fakat yapılacak çalışmalar sadece müsilaj için değil, aynı zamanda denizdeki canlılar için de önemli. Bu önemli çalışma dolayısıyla LİMAŞ Tesis Müdürü Kürşat Bey’i tebrik ediyorum. Denizden çıkarılan malzemeleri gördüm. Bu kirliliği herkese göstermeli ve farkındalık oluşturmalıyız”.

Programda son konuşmayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü yaptı. Özlü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Güzel ve anlamlı bir organizasyon. Denizler için ne kadar büyük sıkıntılara sebep olabileceğimizi görmüş olduk. Denizlere bazı atıklar karışabilir ama bunların etkisinin küçük olacağını tahmin edebiliyoruz. Fakat büyük etkisi denizden çıkanlar içinden araç lastiğini görünce şaşırıyorsunuz. Lavabo ve diğer şeyleri gördüğünüzde denizimizin ne kadar bir tehditle karşı karşıya olduğunu anlıyorsunuz. Bu tür malzemelerin denize nasıl atılabilir, inanın bunu çözemiyoruz.

“DAHA FAZLA DUYARLI OLALIM”

Bizim bir hayalimiz var, bu denizde yüzebildiğimiz günleri görmek istiyoruz. İnşallah bununla ilgili bütün kurumlar çalışmalarını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımız İzmit Körfezi’nin taban temizliğini yapmak için büyük bir çalışma yapacaklar. Sanıyorum bu işlem kısa zamanda başlayacak. Devlet buna özen gösterirken böyle lastik gibi atıkların denizden çıkarılması bizleri çok endişelendiriyor. Toplumun bu konuda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.