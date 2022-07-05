05 Tem 2022 - 19:17- Gündem G: 05 Tem 2022 - 19:18

Alevilerden tepki! “Büyükşehir ile sarmaş dolaş olursanız karar geçmez”

İzmit Belediye Meclisinde Cemevlerine ibadethane statüsü verilmemesi sonrası açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Büyükşehir Belediyesine olan yakınlıkları nedeni ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na tepki gösterdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Alevilerden tepki! “Büyükşehir ile sarmaş dolaş olursanız karar geçmez” mask
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Geçtiğimiz ay düzenlenen İzmit Belediyesi meclis toplantısında Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi talebi Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oyları ile müdürlüğe geri iade edilmişti. Başkan Hürriyet Cumhur İttifakının tutumuna tepki göstererek kararı veto edeceğini ve bir sonraki mecliste tekrar gündeme getireceğini açıklamıştı. Veto edilen gündem maddesi bu ay bir kez daha meclise geldi. AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri bir kez daha aynı tutumu takınarak oylamada hayır oyu kullandı. Yaşan bu duruma Alevi yurttaşlar büyük tepki gösterdi. Meclis toplantısı sonrası Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt duruma tepki gösterdi.

BU BİR HAK MÜCADELESİ”

Basın toplantısında ilk sözü alan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, “Bu bir hak mücadelesi. Bugün burada bu tabloyu bekliyorduk. Arkadaşların söylemleri sonrası bugün alınan karar bizleri üzmüştür. Elbet yılmak yok. Bizim mücadelemiz yüzyıllardır devam ediyor. Elbette kolay olmayacak. Bugün bu mecliste yasal statünün tanınıp tanınmaması ibadethane kabul oylaması değil. Bizler ibadethanelerimizden vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Yılmak yok. Kızgınız, öfkeliyiz, sinirliyiz ama asla hak talep etmeden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİZ DİLENCİ DEĞİLİZ”

Daha sonra söz alan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt Cumhur İttifakı meclis üyelerine tepki gösterdi. İsmet Kurt, “Buna benzer durumlar ülkede yaşanıyor. Bu konu Ankara'da karara bağlansa bugün yaşananlar olmaz. Biz dilenci değiliz. Meclis üyesi ‘Tavşantepe’ye cem evi yapıldı bir tane de izmit belediyesi yapsın” diyor. Biz buraya cemevi yapılsın diye gelmedik. Öyle bir talebimiz olsa kimse bize yol gösteremez. Önemli olan yapılan mabetlere statü tanınması. Ben helalleşeceğim, dışarda sarılacağım diyor. Önce kendi mekanında helalleşeceksin. Biz Alevi Kültür Dernekleri olarak sahada 60 bin üyesi olan bir kurumuz. Biz legaliz. Bizimle devletin Bakanı, Cumhurbaşkanı temas ediyor ama bugün bir kez daha gördük. Samimi değiller. Dışarda konuştuklarını kendi mahallelerinde yapamıyorlar.

BİZ PARA İSTEMİYORUZ, YASAL STATÜ İSTİYORUZ”

Fatma Hanım bu konu ile ilgili kıymetli bir mücadele verdi. Alevi kelimesi Anayasa'da yoktu. Biz mahkeme ile bu ismi aldık. Birileri beytül mala oturup kendimi sahibi sanıyorsa sıkıntı vardır. Hakkın hala gönderdiği rızkı eşit dağıtmalı. Yıllarca verdiğim vergiyi hem şahsım hem de halkım adına helal etmiyorum. Biz para istemiyoruz. Yasal statü istiyoruz. Bir kilise talep etse yardım yapılır. Sinagog istese yapılır, cami istese yapılır ama Alevilere yapılmıyor. Burada yaşananlar bizim Şevkimizi kıramaz. Sizden ricam yine Engin olalım. Hoşgörülü olalım. Aleviler bu ülkenin aydınlık yüzü. Az önce dikkatimi çekti. Meclis üyemiz adımızı zikretti. Önde oturan üç meclis üyesi hemen telefonlarına sarılarak hem ismimi hem şahsımı taradı” dedi.

BÜYÜKŞEİHR İLE SARMAŞ DOLAŞ OLURSANIZ KARAR GEÇMEZ”

“Haklıyız” diyerek sözlerine devam eden Kurt, “Kimse bizim dedemizi Kerbela’ya götüremez. Kimse bizim gençlerimiz Hacı Bektaş-i Gençlik Kampı adı altında asimilasyona çağrımasın. Kimse Alevilerden korkmasın. Alevilerin elinde saz dilinde kelam var. Boynundaki Zülfikar kendi boynunu bağlar. Benim burada Hacı Bektaş-i Veli Kültür Vakfına bir çift sözüm var. Siz büyükşehir Belediyesi ile sarmaş dolaş bir arada olursanız, burada da bu kararlar geçmez. Birileri çıkıp şunu söylemesin. Yasal statüye ne gerek var demesin. O zaman bizim emeğimiz heba olur. Burada birileri çıkacak bir genel başkan Birol Sağlam’ı Cemevine koymayın diyecek. Hiçbir genel başkanın böyle bir yetkisi yok. Dedenin de yok. Ne yapmışız ya. Buradan da Ercan başkanı bu söylediği kelam için kınıyorum. Bir an önce buradaki alevi kurumlar ile birlikte yürümesini öneriyorum” dedi.

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05 Tem 2022 - 19:17 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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