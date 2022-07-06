Kuyumcularda bayram mesaisi

Kocaeli Kuyumcular Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu kararınca Kurban Bayramı sebebi ile ilçelerle beraber Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri 07 Temmuz Perşembe ve 08 Temmuz Cuma saat 21:00’a kadar uzatılmıştır. Kurban Bayramı boyunca 4 gün kapalı olan kuyumcu dükkanlarının 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibari ile normal çalışma saatleri olan 09:00 – 20:00 arası halkımıza hizmet vermeye devam edecektir."