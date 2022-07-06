Murat Dalkılıç, Kocaeli’nin yaz neşesine ortak oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar günü başlayan yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler devam ediyor. Kutsi ile başlayan; Ziynet Sali ile hızlanan konserler dizisi ünlü popçu Murat Dalkılıç ile devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarla Derinceliler’e unutulmayacak bir akşam yaşattı.
DERİNCE’DE YAZ NEŞESİ
“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla Yaz Neşesi etkinliklerini Karamürsel’den başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Neşesi etkinliklerinin üçüncü konserini Derince’de gerçekleştirildi. Derince Yenikent’te gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Başkanlar Büyükakın ve Aygün, konser öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
“BUGÜNLERİ ÖZLEMİŞTİK”
Konser öncesi kısa bir açıklamada bulunan Dalkılıç, “Geçtiğimiz yıllarda konser verememiştik. O günler geride kaldı. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugünleri özlemiştik. Sahneye çıkmak için can atıyorum” dedi.
ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Aygün konser öncesinde Dalkılıç’a çiçek takdim etti. Çiçek için teşekkür eden Dalkılıç, şarkılarıyla Derinceliler’e unutulmayacak bir akşam yaşatırken, gençler zaman zaman sevilen sanatçının şarkılarına eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.