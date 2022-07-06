06 Tem 2022 - 10:29- Ekonomi G: 06 Tem 2022 - 10:30

Araç hafifletme odaklı ilk yerli kompozit ürün Assan Hanil’den

Kibar Holding grup şirketlerinden otomotiv tedarik sektörü üreticisi Assan Hanil, Ar-Ge ve inovasyon odağındaki çalışmaları sonucu Türkiye’nin ilk kompozit tampon taşıyıcısı için çalışmalarına devam ediyor. 15 milyon Euro’luk yatırım projeksiyonu ile geliştirilen, yakıt tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıyan hafifletme odaklı ürün için 2023 yılında seri üretime başlanacak.
Araç hafifletme odaklı ilk yerli kompozit ürün Assan Hanil’den mask

Otomotiv sektörü sürdürülebilirlik odaklı inovasyonlar ile büyük bir hızla dönüşmeye devam ederken Kibar Holding şirketlerinden Assan Hanil, bu konuda önemli bir çalışmaya imza attı. Şirket, araç hafifletme odaklı Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya geldi. Seri üretimine 2023 yılında başlanacak ürün, Hyundai i10, i20 ve Bayon modellerinde kullanılacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen parça, otomotivde yerlileşmeye ivme kazandıracak.

15 milyon Euro’luk yatırım planı

Assan Hanil, araç hafifletme çalışmaları kapsamında kısa vadede kompozit parça üretimine yönelik 5 milyon Euro’luk yatırım yapacak. Orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon Euro’luk ek yatırımı devreye alacak şirket, kompozit ürün tasarım ve geliştirmeyi Ar-Ge yetkinliklerine ekleyecek.

“Aracın hafifletilmesi ile karbon salınımı düşürülüyor”

Şirketin stratejik hedefleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları da eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Sektörümüzün sürdürülebilir yöntemlerle büyümesi küresel ölçekte ana gündem maddesi. Otomotiv tedarik sektörünün Ar-Ge yapılanmalarının kurulması ve güçlenmesi, faaliyet ve yatırımlarının sektörün dönüşümüne katkı sunması gerekli. Bu kapsamda en öncelikli konulardan biri araç hafifletme olarak öne çıkıyor. Aracın hafifletilmesi ile enerji tüketimi azaltılarak, karbon salınımı düşürülüyor. Böylelikle çevreye daha duyarlı bir araç ekosistemi oluşuyor. Assan Hanil olarak bu vizyon ile enerji verimliliğine katkı sunan hafifletme çözümlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Tasarım, geliştirme ve üretiminden sorumlu olacağımız kompozit tampon sistemleri projemizle, ilk yerli kompozit dönüşümünü gerçekleştiriyoruz” dedi.

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06 Tem 2022 - 10:29 - Ekonomi

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