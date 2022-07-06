Devrim Bal: “Cemevleri yerelin konusu değildir demek bu işten kaçmaktır”

İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 15. madde olarak görüşülen, Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi ile ilgili gündem maddesi AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi. Gündem maddesiyle ilgili kürsüye çıkarak konuyu detaylı bir şekilde meclis üyelerine aktaran İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, “Bu konu yerel yönetimlerin konusu değildir demek bu işten kaçmaktır” ifadelerini kullandı.

ALEVİ TOPLUMUYLA HELALLEŞELİM

Devrim Bal, “Kötü anılan bu temmuz ayında oy birliği ile güzel bir karar alabiliriz diye düşünüyorum. AKP Grup Başkanvekili helalleşmeden bahsetti. Gelin hep beraber Alevi toplumuyla helalleşelim. Geçen meclis ve bu mecliste bu gündem maddesini konuşurken AKP Grup Başkanvekili ‘Bu konu buranın konusu değil. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin konusudur’ dedi. Bu konunun öncelikle TBMM’nin konusu olduğunda hemfikiriz. Ama bu konunun yerel yönetimlerin konusu olmadığında hemfikir değiliz. Yerel konusu değil demek bu işten kaçmak demektir

“ALGI YARATIYORSUNUZ”

Bu konu daha önce TBMM’de gündeme gelmedi mi? İzmit Belediyesi olarak ilk defa biz mi açtık? Çünkü her çıktığınızda aynısını söylüyorsunuz. Sanki bu konular daha önce hiç tartılmamış ve biz siyaset yapmak için bu konuyu tartışıyoruz gibi algı yaratıyorsunuz. Ancak gerçek öyle değil. Bu konular defalarca TBMM’de gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı miting alanlarında söz verdi. İzmit Belediyesinden önceki örneklere bakalım. Aydın Nazilli Belediyesi, MHP’li bir başkanımız olduğu belediye. Oy birliği ile karar aldılar. Aydın karıştı mı? Ülke karıştı mı? Erzincan Ulalar Belediyesi. O da MHP’li bir belediye. AKP’li İstanbul Kağıthane Belediyesi de aynı şekilde. En ufak bir tatsızlık duydunuz mu?

ALEVİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI DEĞİL Mİ?

Cami, kilise veya havra yaparken meclisten karar almak zorunda değiliz. Ama yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Alevi canlarımıza yardım ederken neden karar almak zorundayız? Soru çok basit. Aleviler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Vergisini ödemiyor mu? Askere gitmiyor mu? Hepsini yapıyor. Peki neden o zaman yerel anlamda Alevi toplumuna böyle bir ayrımcılık yapıyoruz”