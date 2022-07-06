Özmural: Bizim üç yılda harcadığımızı AKP ikiye katlamış



Mecliste söz alan Ünal Özmural İzmit Belediyesinin AKP’deki son 3 yılı ile bu dönemin 3 yılını karşılaştırdı. “Ben son 3 yılı karşılaştırıyorum, yüksek paraya verdiniz diyorsunuz ya, bizim 3 yılımız ve sizin 3 yılınızı karşılaştırıyorum” diyen Özmural, “Bizim ödediğimiz para bu dönemde 7.89 milyon dolar, AKP’li arkadaşlar 13 milyon dolar ödemiş. Hangimiz daha karlı? Sizin AK Parti döneminde hormonal olarak büyüttüğünüz bu şirketler artık belediyeleri yönetme üslubuna kadar girmişler” dedi.