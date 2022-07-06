Harbişspor imzaları attırmaya başladı

Geride bıraktığımız sezon Süper Amatör Play-Off maçında Derincespor AŞ’yi mağlup ederek tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Harbişspor’da iç ve dış transfer görüşmeleri sonrası anlaşılan futbolculara imzaları attırıldı. Teknik Sorumlu Hüseyin Gülister'in raporu doğrultusunda geçen sezon Harbişspor forması giyen Rıdvan Çimen, Mehmet Ali Kurun, Osman Şahin, Erol Badiş, Beytullah Yapat, Ömer Furuncu, Berkay Silvan ile yeni sezon için de anlaşılırken, geçen sezon Gölcükspor da oynayan Furkan Şekerci de Gölcük ekibine dahil oldu. anlaşma sağlandı. Harbişspor lokalinde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Selami Bulut,yönetim kurulu üyeleri ile A Takım teknik kadrosu katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.