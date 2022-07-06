Harbişspor imzaları attırmaya başladı

Geride bıraktığımız sezon Süper Amatör Play-Off maçında Derincespor AŞ’yi mağlup ederek tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Harbişspor’da iç ve dış transfer görüşmeleri sonrası anlaşılan futbolculara imzaları attırıldı. Teknik Sorumlu Hüseyin Gülister'in raporu doğrultusunda geçen sezon Harbişspor forması giyen Rıdvan Çimen, Mehmet Ali Kurun, Osman Şahin, Erol Badiş, Beytullah Yapat, Ömer Furuncu, Berkay Silvan ile yeni sezon için de anlaşılırken, geçen sezon Gölcükspor da oynayan Furkan Şekerci de Gölcük ekibine dahil oldu. anlaşma sağlandı. Harbişspor lokalinde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Selami Bulut,yönetim kurulu üyeleri ile A Takım teknik kadrosu katıldı.