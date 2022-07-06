Arslanbey Organize’den korkun!

Geride bıraktığımız sezon Başaranspor ile oynadığı ve final niteliği taşıyan karşılaşmayı 2-1 kazanarak Süper Amatör Lig’de kalmayı başaran Arslanbey Organize Sanayi yeni sezona sıkı bir kadro kuruyor. Bölgesel Amatör Lig hedefi doğrultusunda oluşturulan kadroda kentin bilinen futbolcuları ile anlaşmalar sağlandı. Başkan Şükrü Aslan iç ve dış transferde anlaştıkları futbolcular için hayırlı olsun derken teknik adam Gökhan Top ile iyi işlere imza atacaklarını belirtti.

AN İTİBARİ İLE ANLAŞILAN FUTBOLCULAR

Onur Türk: Kocaelispor eski futbolcularından. Bir döneme damga vurdu. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig deneyimleri var. Son olarak Derincespor AŞ. forması giydi. Usta ayak yeni sezonda Arslanbey Organize Sanayi’nin başarısı için ter dökcek.

Murat Ay: Arslanbey Organize Sanayi’nin alt yapısında yetişti. Geçen yılın devre arasında takıma katıldı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken futbolcu kanat forvet ve santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor.

Serhat Mut: Takımın alt yapısında yetişti. Sağ bek ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Sürati ile öne çıkıyor.

Murat Şahin: Alt yaş kategorilerimizde attığı goller ve yaptığı asistler ile biliniyor. Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Amatör Lig’de tecrübe kazandı ve bu sezon daha güçlü şekilde Arslanbey ekibi ile yola devam edecek.

Temel Şahin: Stoper ve ön libero pozisyonlarında oynayabilen Temel Şahin de Arslanbey Organize’nin altyapısında yetişti. Üniversite eğitimi için gittiği Balıkesir’de Süper Amatör Lig’de forma giydi. Eğitim sonrası yeniden yuvasına döndü.

Erkan Topçuoğlu; Geçen yılki kadronun en fedakar ve en çok efor sarf eden isimlerindendi. Biten sezonda Sırrıpaşa Futbol Kulübü ile Süper Amatör Baraj maçı oynadı ve tekrardan Arslanbey Organize’ye döndü. Merkez orta saha oyuncusunun enerjisi ve takım içi liderliği ile Kartepe temsilcisine ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Uğur Çolak: Arslanbey temsilcisinin 1. Amatör Ligi’nde oynadığı dönemde de formasını giymişti. Bu liglerin bilinen golcülerinden. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeniden takıma döndü. Yönetim ve teknik adam Gökhan Top ondan çok umutlu. Arslanbey taraftarı Uğur’dan yeni sezon öncesi umutlu ve Uğur’un daha güçlü şekilde sahadaki yerini almasını gollerini sıralamasını bekliyor.