Tebrikler Yaren

İlimizin başarılı spor adamlarından, Kickboks Federasyonu Profesyonel İcra Kurulu Üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Vedat Akbulut gurur dolu bir gün yaşadı. Akbulut’un sağlıkçı kızı Yaren Akbulut, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi anestezi bölümünden mezun oldu. Yaren’i kep atma töreninde babası Vedat Akbulut yalnız bırakmazken kızı ile her anlamda gurur duyduğunu ifade etti.

FEDAKAR KIZIM

Akbulut öte yandan “Özellikle pandemi döneminde sağlıklı ordumuzun nasıl canla başla vatandaşımıza hizmet ettiklerini hep birlikte gördük. Aylarca evlerine gitmeyenlerin yanı sıra birçok sağlıkçımız Covid hastalığına yakalandı, ne yazık ki yitirdiklerimiz de oldu. Böylesi kutsal bir mesleği yapacak olan kızım Yaren başta olmak üzere tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylık ve üstün başarılar diliyorum” dedi.