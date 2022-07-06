Büyük yetenek Talha Bilal Tahtalı’ya Kırklareli kancası

Geride bıraktığımız sezon Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yuvacıkspor’da çok iyi bir sezon geçiren ve Kocaeli’de adından oldukça söz ettiren orta saha oyuncusu Talha Bilal Tahtalı birçok 3 ve 2. Lig takımının yakın takibi altındaydı. Başarılı orta saha oyuncusu 2. Lig takımlarından Kırklarelispor ile prensipte anlaştı.

YÜKSEK TEMPOSU VE HIRSI İLE BİLİNİYOR

Çok yetenekli bir orta saha oyuncusu olan İzmitli futbolcu 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giydi ve sezonun en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Belediye Derincespor, Ümraniyespor, Pamukova ve Diliskelesi takımlarının da değişmez ismi olan Bilal, takım içi liderliği, hırsı, yüksek temposu ve çabukluğu ile biliniyor. Darıca Gençlerbirliği’nin de gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu bayram sonrası Kırklareli ekibinin kampına katılacak. Trakya’nın güzide temsilcisi Kırklarelispor, Bilal transferi ile merkez orta sahaya oldukça kaliteli bir ismi katmış olacak. Bilal’in yeni sezonda 41 numaralı formayı giyeceği düşünülüyor.