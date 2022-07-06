"AKP döneminde 10 yıl boyunca tek firmaya verilmiş araç kiralama işi"

AKP’nin rant düzenine yönelik açıklamalar yapan Özmural, “Biz geldiğimizden bu yana toplam 3 senede 7 ihale yapmışız. 5 farklı firma ihalelere girmiş. 2010-2018 yılları arasında 10 yıl boyunca tek firma almış araç kiralama işini. Nasıl oluyor da tek firma alıyor? 2004’ten 2018 yılına kadar da araç kiralamaya ödenen para 50 milyon dolar. Bu belediyenin kasasından bu para çıkmış” dedi.