AKP’nin rant düzenine yönelik açıklamalar yapan Özmural, “Biz geldiğimizden bu yana toplam 3 senede 7 ihale yapmışız. 5 farklı firma ihalelere girmiş. 2010-2018 yılları arasında 10 yıl boyunca tek firma almış araç kiralama işini. Nasıl oluyor da tek firma alıyor? 2004’ten 2018 yılına kadar da araç kiralamaya ödenen para 50 milyon dolar. Bu belediyenin kasasından bu para çıkmış” dedi.
06 Tem 2022 - 11:17- Gündem Güncelleme: 06 Tem 2022 - 11:19
"AKP döneminde 10 yıl boyunca tek firmaya verilmiş araç kiralama işi"
İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural, 2010-2018 arası AKP İzmit Belediyesi döneminde tek bir firmaya verilmiş araç kiralama işi. Ayrıca 2004 ve 2018 yılları arasında araç kiralama işinde 50 milyon dolarlık ihale verildiğini söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.