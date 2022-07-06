CNR Flex, Kocaelispor’un forma kol sponsoru oldu

Kocaelispor’da forma sponsorluğu konusunda firmalarla görüşmeler devam ediyor. Sırt reklamı için yeni sezonda da ilimizin saygın sağlık kurumlarından Konak Hastanesi ile anlaşma sağlayan yeşil siyahlıların yeni sezondaki forma kol sponsoru ile CNF Flex oldu. Geçtiğimiz sezon şehrin güzide firması ile stat içi reklam panosu sponsorluğu anlaşması imzalanmış, imza programına firma Yönetim Kurulu Başkanı Caner Çakır, Av. Erdinç Işık, yönetim kurulu üyeleri Metehan Tan ve Furkan Yılmaz katılmıştı. Forma göğüs ve şort sponsorlukları ile ilgili temaslar sürüyor.