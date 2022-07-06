KASKF Başkanı Murat Aydın görevleri dağıttı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu, kongre sonrası toplantısını gerçekleştirdi. Murat Aydın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Denetim Kurulu Asil Üyeleri de katıldı. Toplantı sonunda genel gündem değerlendirilmesi yapıldı ardından görev dağılımı gerçekleşti.
KASKF YÖNETİMİNİN YENİ GÖREVLERİ
Murat Aydın - Genel Başkan
Av. Eda Açıkyol - Genel Sekreter
Yalçın Gül - Genel Başkan Vekili
Mithat Ağa - Genel Başkan Vekili
Hakan Kalıntaş - Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Bat - Genel Başkan Yardımcısı
Selçuk Baysal - Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Çetinkaya - Genel Başkan Yardımcısı
Murat Demirhan - Genel Başkan Yardımcısı
Selman Açık - Genel Başkan Yardımcısı
Tarık Gürgen - Genel Başkan Yardımcısı
Şaban Eraslan - Mali Sekreter
Zekiye Başaran - Eğitim Sekreteri
Severcan Kara - Örgütlenme Sekreteri
Mustafa Salman - Basın İşleri Sekreteri
Muhammet Nizamoğlu - Sosyal Ve Halkla İlişkiler Sekreteri
Ramazan Daş - Dış İlişkiler Sekreteri
Muhammet Kılıç - Organizasyon Ve Planlama Sekreteri
Salih Sarıkaya - Genel Sekreter Yardımcısı
Ümit Yalsız - Genel Sekreter Yardımcısı
Sabri Yıldız - Eğitim Sekreter Yardımcısı
Mustafa Erdem - Örgütlenme Sekreter Yardımcısı
Hayrullah Serim - Örgütlenme Sekreter Yardımcısı
Ercan Gündüz - Yerel Yönetimler ve Taban Birlikleri Sorumlusu
Onur Ak - Tesisler Sorumlusu
Mehmet Durukan - Do Sporları Sorumlusu
Hakan Haydar Ormancı - Salon Sporları Sorumlusu (Basketbol, Voleybol vb.)
Emin Erol - Organizasyon ve Planlama Sekreter Yardımcısı
İlker Yar - Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı - Salon Sporları Sorumlusu (Halk Oyunları - Su Sporları vb.)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.