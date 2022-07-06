Kent Konseyi’nden bayramlaşmaya davet

Kocaeli Kent Konseyi 10. Dönem etkinlik ve projeler sunumu SEKA Park’ta bulunan Maide Restoran’da gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Genel Sekreter Sedat Köse ve yönetimi ile ilimizin basın yayın mensupları katıldı.Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalardan bahseden Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, “İzmit, Gölcük, Körfez Derince, Darıca, Karamürsel, Kandıra olmak üzere 8 ilçemizde kent konseyi var. birçok değerimizi tanıtmak adına kartpostallarımızı bütün kurumlarımıza gönderdik. Bu şekilde bir bayramlaşma gerçekleştirdik. Biz icra makamı değiliz. Kentin bir paydaşı olarak paydalarımızla kentimize hizmet etmek kentimizin kültürünü, algısını geliştirmek adına neler yapabilirizi hep düşündük. Özellikle göçmenlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar ve olumsuz algılar vardı Göç İdaresi Başkanımızı davet edip kamuoyunu bilgilendirdik” dedi.

82 STK YEDEP’TEN FAYDALANIYOR

Yaptıkları her toplantıda kentin önemli konularını masaya yatırdıklarını ifade eden Başkan Korkmaz, “Halkımızı bilinçlendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz.Sıfır atık konusunda Valiliğimiz ve Büyükşehir belediyemiz ile çok önemli bir çalışma yaptık.YEDEP ile sivil toplumu güçlendirmek adına tartıştık. Kocaeli’de3 bin 410 tane STK ve dernek var. Kent adına bir şeyler yapmaları için AB projeleri benzeri yerel bir çalışma başlattık. 8 başlık altındaki çalışma ile kendilerine 30 ile 50 bin TL arasında hibe verdik. Türkiye’de ilk olan bu projeden 82 tane STK faydalanıyor. Kentimizin kaybolmuş değerlerini de gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Kaz denince akla Kars gelir ama köylerimizde eskiden beri yaşayan kaz bayramı vardı. Böyle bir baymamı yaptık ve şenliğimize büyük bir katılım sağlandı” dedi.

30 AĞUSTOS’TA YİNE BULUŞACAĞIZ

Açıklamalarını sürdüren Başkan Ali Korkmaz, “Kamp çalışmaları ile gençlerimizle bir araya geliyoruz. Şehrimize okul okumak için gelen gençlerimize kentimizi tanıtmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Engelsiz deniz festivali de yaptık. Kentimizdeki engelli bireylerimizi festivalde ağırladık. 30 Ağustos’ta yine engelli gençlerimiz ve çocuklarımıza denizde bir festival düzenleyeceğiz. Festivalin olduğu kadar plajın engelsiz hale getirilmesi de çok önemli.Köylerimizde bulunan ve hiç sinemaya gitmemiş olan gençlerimizi sinema etkinliğinde buluşturduk. Nevruz bayramında kentin bütün dinamikleri ile bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu” dedi.

SANAYİ ALGISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Korkmaz, “14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde Yürüyüş Yolu’nda tanıtım yürüyüşü, ardından Sarışeyh Köyü’nde bir etkinlik yaptık. Kitap fuarında da bir etkinliğimiz oldu. Yerel Kültür Platformu ile birlikte kentimizin lezzetlerini tanıtma amaçlı çok güzel bir program yaptık. Kenti tanıtma anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum.Ayrıca önümüzdeki dönemlerde yerel kültür müzesini hayata geçirmek istiyoruz. Öte yandançok hassas bir konu olan uyuşturucu kullanımıyla ilgili önemli bir seminer düzenledik. Turizm şurasında bir mottomuz vardı: Gözlerinize inanacaksınız! Kentimizin dört bir yanını anlatan kartpostallarımızı 81 ilin valiliğine ve belediye başkanları ile kent konseylerine gönderdik. Hem bayramlarını kutladık hem de kentimizin sadece sanayi algısını değiştirmek istedik” dedi.

TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kent bayramlaşması ile ilgili de konuşan Ali Korkmaz, “35. kent bayramlaşmasını önümüzdeki günlerde icra edeceğiz. Bu kent bizim, bu kent hepimizin. Acısıyla tatlısıyla bu kentteyiz. Bayramlar ailelerin akrabaların bir araya geldiği kırgınlıkların unutulduğu günlerdir. Tüm partilerimiz, STK’larımız ile gerçekten bir bayram havasında bayramı yaşamak istiyoruz. Hem katılımınıza hem desteğinize ihtiyacımız var. Tüm halkımızı 35. kent bayramlaşmamıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.