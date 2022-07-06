Kaleci Ataberk yine gündemde

16 Temmuz’da sezonu açacak olan 2.Lig Kırmızı Grup ekibimiz Kocaelispor genç kaleci Ataberk Dadakdeniz’i gündemine aldı

1999 DOĞUMLU

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Cem Ekinci ve Yalçın Kılınç ile anlaşan yeşil siyahlılarda kaleci departmanı ile ilgili henüz bir netlik yok. Gökhan Değirmenci, Haydar Yılmaz, Metin Erol, Serkan Demirol, Furkan Köse gibi isimler yeşil siyahlıların radarında yer alırken, genç bir kaleci daha ismi daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da Kocaelispor’un renklerine bağlamak istediği genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz’in adının listede olduğu öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig takımlarından Hatayspor forması ile tüm sezonu kulübede bekleyen 1999 doğumlu file bekçisi ile ilgili kiralanma formülü ile temasın kurulduğu gelen haberler arasında.