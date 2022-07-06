Başkan Aygün, İHH’nın programına katıldı

İHH Derince Temsilciliği, bu kez Çınarlıdere Mesire Alanı’nda anlamlı bir program düzenledi. Toplumsal duyarlılıklar noktasında düzenlediği etkinliklere devam eden İHH Derince Temsilciliği, bu kez piknik organizasyonu yaptı. Çınarlıdere’de gerçekleşen etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, burada İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör, çocuklar ve anneleri ile bir araya geldi.

“BULUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK”

Piknikte gönüllerince zaman geçirme imkanı bulan çocuklarla tek tek sohbet edip, hediyeler takdim eden Başkan Aygün, “İHH Derince Temsilciliği'nin düzenlediği piknik programında kıymetli yavrularımızla buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun” dedi.