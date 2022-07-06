Başkan Aygün, İHH’nın programına katıldı

İHH Derince Temsilciliği, bu kez Çınarlıdere Mesire Alanı’nda anlamlı bir program düzenledi. Toplumsal duyarlılıklar noktasında düzenlediği etkinliklere devam eden İHH Derince Temsilciliği, bu kez piknik organizasyonu yaptı. Çınarlıdere’de gerçekleşen etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, burada İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör, çocuklar ve anneleri ile bir araya geldi.
“BULUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIK”
Piknikte gönüllerince zaman geçirme imkanı bulan çocuklarla tek tek sohbet edip, hediyeler takdim eden Başkan Aygün, “İHH Derince Temsilciliği'nin düzenlediği piknik programında kıymetli yavrularımızla buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.