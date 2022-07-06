Kordsa ve SES RFID güçlerini birleştirdi

Dünyada üretilen her 3 lastikten 1’ini güçlendiren Kordsa ve bağlantılı elektronik ürünler ve sistemlerde uzmanlaşmış Alman şirket SES RFID Solutions GmbH, mobilitenin geleceği için güçlerini birleştirdi. SES’in patentli teknolojisini, malzeme alanındaki uzmanlığıyla birleştiren Kordsa, iş birliği kapsamında pnömatik lastiklere yerleştirilecek küçük boyutlu, esnek bir RFID etiketi geliştirecek.

EKİPMAN ÜRETİCİLERİ

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi temel olarak verilerin, elektronik bir çip vasıtasıyla temassız iletimini sağlıyor. Bu teknolojiyi içeren etiketler, lastiklerin üretimden kullanım ömrünün sonuna kadar küresel izlenebilirliğini sağlayacak. Üreticiler, otomotiv sektöründeki orijinal ekipman üreticileri, distribütörler ve filo yönetimi şirketleri bu veriler sayesinde lastiği daha etkin ve verimli şekilde kullanabilecek, iyileştirmeler yapabilecek.

MALZEME TEKNOLOJİSİ

SES WIRETX RFID etiketinde pil gibi bir enerji kaynağına gerek duyulmuyor. Etiketin dış kısmında ise esnek bir anten bulunuyor. Kordsa'nın malzeme teknolojisi sayesinde lastik pişirme süreci öncesi kolayca uygulanabilen bu etiketler, kullanım ömrü boyunca lastiğin ayrılmaz bir parçası olacak. Prototip numunelendirme 2022 yılının 3.çeyreğinde planlanıyor.

YAŞAMI GÜÇLENDİRMEK

İş birliği ile ilgili görüşleri alınan Kordsa Pazar Geliştirme Proje Müdürü ve RFID Proje Yöneticisi Burak İlgün şunları dile getirdi: “Kordsa olarak tutkumuz yaşamı güçlendirmek. Lastik değer zincirinde özellikle son kullanıcı olmak üzere tüm paydaşlara değer katacak bağlantılı akıllı lastiklere geçişte, RFID teknolojisinin önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ortak vizyona sahip, alanında uzman iki şirket olarak bağlantı teknolojili lastikler için güçlerimizi birleştirdik. SES RFID ile başlattığımız bu iş birliği için heyecanlıyız.”