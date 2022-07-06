Akbank Private Banking’e büyük ödül

Financial Times Grubu'nun yayını Professional Wealth Management (PWM), WealthTechAwards 2022 kapsamında Akbank PrivateBanking'i, “Dijital Müşteri Hizmetinde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçti. Akbank PrivateBanking aynı zamanda “Teknoloji Kullanımında Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” kategorisinde “Yüksek Övgü” ye layık görüldü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “İş modelimizi ve süreçlerimizi, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kurguluyoruz” dedi.