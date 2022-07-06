Akbank Private Banking’e büyük ödül

Financial Times Grubu'nun yayını Professional Wealth Management (PWM), WealthTechAwards 2022 kapsamında Akbank PrivateBanking'i, “Dijital Müşteri Hizmetinde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçti. Akbank PrivateBanking aynı zamanda “Teknoloji Kullanımında Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” kategorisinde “Yüksek Övgü” ye layık görüldü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “İş modelimizi ve süreçlerimizi, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kurguluyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.