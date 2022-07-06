Balparmak ödül aldı

Balparmak, geçen yıl Türkiye'nin birçok şehrinde yaşanan orman yangınları ve sonrasında zarar gören arıcılar ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması, çam balının değerinin kamuoyuna duyurulması için yaptığı çalışmalarla BrandverseAwards’ta “Toplumsal Dayanışma Projeleri” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.