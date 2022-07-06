KOÇTAŞ’tan temmuz ayı boyunca bayram indirimleri  

Koçtaş, Kurban Bayramı’nı yaşam alanlarını en tasarruflu şekilde yenileyerek karşılamak isteyenler için onlarca üründe geçerli olacak indirim kampanyası sunuyor. Koçtaş’ta temmuz ayı boyunca banyo, bahçe, balkon, aydınlatma ve dekorasyon kategorilerinde %45’e, klima ve vantilatörlerde %35’e, el aletlerinde ise %25’e varan indirimlerden yararlanmak mümkün… Koçtaş, bahçe oturma setlerinden hortum setine, yatak odalarının olmazsa olması sürgülü gardıroplardan mutfaklar için ankastre setlere kadar yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak onlarca üründe büyük temmuz indirimleriyle bayram havası estiriyor.