06 Tem 2022 - 14:50- Gündem G: 06 Tem 2022 - 14:52

İzmit’te araç alımına ‘hayır’ diyen Cumhur İttifakı’na Dilovası’nda muhalefet ‘evet’ dedi

Dilovası Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı talebi oy birliği ile kabul edildi. Önceki gün ise İzmit Belediyesi’nin araç alımı Cumhur İttifakı meclis üyelerine takılmıştı
İzmit’te araç alımına ‘hayır’ diyen Cumhur İttifakı’na Dilovası’nda muhalefet ‘evet’ dedi mask

Dilovası Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündemde yer alan 14 madde oy birliği ile kabul edildi.Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen meclis toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye BaşkanıHamza Şayir, “Yine her zaman ki gibi dolu dolu geçen bir ayı geride bıraktık. Önceki gün bölgemizin ve ilçemizin en güzel mesire alanlarından biri olan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı’nın açılışını hep birlikte yaptık. İlerleyen süreçte halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için hafta sonları Diliskelesi Mahalle’mizden başlayarak mesire alanına ücretsiz servis başlatacağız” dedi.

3 YENİ NESİL KÜTÜPHANE YAPILACAK

Dilovası’na 3 yeni kütüphanenin yapılacağını açıklayan Başkan Şayir, “Kültür Bakanlığı’mızın desteği ile ilçemize yapılacak modern 3 yeni nesil kütüphanelerimizin ihalesi yapıldı. İnşallah çalışması yakın zamanda bitecek ve Kaymakamlığımızla birlikte “Dilovası okuyor” kampanyasını yaygınlaştıracağız.  Kayapınar ve Turgut Özal Bölgesi’ne yeni mesire alanı için şimdiden müjdeyi vereyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın da desteği ile burada ki SİT alanlarının kullanıma açılması konusunda ve mesire alanı yapılması konusunda desteği aldık. Son yazışmaları kaldı. İnşallah Kayapınar ve Turgut Özal Mahalleleri’mizin de bulunduğu alana güzel bir mesire alanını kazandırmış olacağız” dedi.

ARAÇ ALIMI TALEBİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

14 maddenin görüşüldüğü mecliste gündemde yer alan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı talebi oy birliği ile kabul edildi. Kamulaştırma ve takas talepleri oy birliği ile komisyona sevk edildi. Dilovası sınırları içerisinde bulunan sanayi, depolama ve lojistik alanları olarak geçen bölgelerde kömür, kömür tozu ve türevlerinin depolama ve paketleme işlemlerinin yasaklanması oy birliği ile kabul edilirken Başkan Şayir, Kömürcüler OSB’nin kaldırılması çalışmasının sona erdiğini ve son bir firmanın deposunda kalan kömürleri tahliyesi için çalışmasını yaptığını belirtti.

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06 Tem 2022 - 14:50 - Gündem

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