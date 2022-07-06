Kavaklı Sahili’nde ki yağmur sorunu mecliste tartışıldı

Gölcük Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, önceki gün belediye meclis salonunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında gerçekleşti. 5 gündem maddesinin oylandığı temmuz ayı meclis toplantısında gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

MİLLET İTTİFAKI SORU ÖNERGESİ SUNDU

Temmuz ayı gündem maddelerine geçilmeden önce Millet İttifakı meclis üyeleri Kavaklı Sahili’nde yağmur sonrası esnafların yaşadığı sıkıntı, Değirmendere 3032. Sokak’ta yağmur sonrası yolların kullanılamaz hale gelmesi ve belediye binası önünde bulunan üstgeçidin çalışmayan asansörüyle ilgili soru önergesinde bulundu.

GÜNDEM MADDELERİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Gündemin ilk maddesinde 15. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları Türkiye Şampiyonası ödül miktarlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Ödül miktarlarının belirlendiği bu madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan 4008 TÜBİTAK Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Bilim ve Toplum Uygulamaları Destekleme Programı ‘Dahil Ol Fark Yarat’ projesi için Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması hususunda belediye başkanına yetki verilmesikonusu oy birliği ile kabul edildi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Gündem maddelerinin üçüncü ve dördüncü maddeler birlikte değerlendirildi. Üçüncü madde olan İhsaniye Çiftlik Mahallesi 821 ada, 131 ada, 2 ve 3 numaralı, 114 ada 7 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ve dördüncü madde olan İrşadiye Mahallesi, 115 ada, 5 numaralı ve 156 ada 6 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi ücret tarifesi konusu görüşüldü. Bu madde, Plan Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.