Aynacı: İşçinin 41 ekmeği nerede?

İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Başkan Aynacı “Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sonrası işçi, memur ve emeklimizin maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkları verildi. Asgari ücretle çalışanlar da yüzde 30’luk zamla 5 bin 500 TL maaş alacaklar. Ülkemizde son bir yıldır yüksek fiyat artışları yaşanmakta. TÜİK yüzde 78 açıklasa da gözle görülen bir gerçek var. Tüm ürünlerde 4- 5 kat zamlar gerçekleşti. Enflasyonu durduramayan iktidar rakamları gizlemekte ve gizlediği rakamlarla çalışanlara zam vermektedir. Yapılan bu zamlar, yine düşük kalmaktadır. Enflasyon karşısında ezilen vatandaşa çare bulmamaktadır” dedi.

“TENCERELER BOŞ KALMAKTADIR”

Aynacı, açıklamalarının devamında, “Küçük bir hesapla, 4 bin 250 TL asgari ücret ile 3 TL olan somun ekmekten bin 416 tane alan işçimiz, maaşı 5 bin 500 TL olunca 4 TL’den bin 375 ekmek alabilmektedir. Zam verilse dahi vatandaşın 41 ekmeği elinden alınmıştır. Bunun daha birçok örneği de mevcuttur. Bu kriz ortamını yaratanlar, artık çözüm bulması beklenmemektedir. Her geçen gün daha da kötüye giden ekonomi ile işçimiz, memurumuz, emeklimizin tenceresi boş kalmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“GÖLCÜK İLE İLGİLİ SORUNLARI İLETTİK”

Aynacı, son olarak, “Gölcük Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. Millet İttifakı grubu olarak meclis toplantısı öncesinde meclis üyelerimizle grup toplantısını gerçekleştirdik. Sağanak yağışlar sonucu Kavaklı Sahili’nde yapılan yol düzenlemesinden sonra kot farkı oluşmuş olup iç tarafta kalan esnaflarımızın dükkanları su ile dolmaktadır. Değirmendere 3032. Sokak’ta yine yağmur sonucu yollar kullanılmaz hale gelmekte, çiftçimiz tarlasına ulaşamamaktadır. Belediye binası önünde bulunan üstgeçidimiz, yaklaşık 3 yıldır tamir ve bakım görmekte. Halen asansörün bir tanesi çalışmamaktadır. Bu konuların tamamını soru önergesi olarak yetkili mercilere sorup bir çalışma olup olmadığını öğrenmek istedik. İlçemizin eksiklerini yetkililere ilettik” diyerek açıklamalarını tamamladı.