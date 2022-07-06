06 Tem 2022 - 14:53- Gündem G: 06 Tem 2022 - 14:54

Faruk Zihni, sendikasının kazandırdıklarını anlattı

BEM BİR SEN Şube Başkanı Faruk Zihni, yaptığı açıklamada sendikasının üyeleri için yaptığı kazanımları aktardı
Faruk Zihni, sendikasının kazandırdıklarını anlattı mask

Toplu sözleşme döneminde önemli kazanımlara imza atan BEM BİR SEN, kazanımların yasalaşması ve kapsamının genişletilmesi ile tarihi adımlar atmaya devam ediyor. BEM BİR SEN Kocaeli Şubesi Başkanı Faruk Zihni, gündeme dair açıklamalarda bulunarak sendikanın kazanımlarından bahsetti.

“YEMEK YARDIMI ARTTI”

Başkan Faruk Zihni yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Memur-Sen ve BEM BİR SEN ailesi olarak memurlar adına, tarihe tanıklık edecek kazanımlar ile üyelerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. 6. dönemle başlayan kazanım serüvenimize çok şükür doludizgin devam ediyoruz. Memur-Sen ve BEM-BİR-SEN ailesi, toplu sözleşme hükümlerinin dışında dinamik yapıdaki bir anlayışla hareket etmektedir. Her an şartları üyesinin lehine çevirebilecek bir yapıda hareket etmektedir. Bu bağlamda; memur yemek yardımı öğün ücreti 33 lira, aylık ise 700,56 lira olması öngörülüyor. BEM BİR SEN’in yerel yönetimlerde kronik hale gelmiş olan yemek yardımı ücretleriyle ilgili talebi, nisan ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ının imzaladığı mevzuat değişikliği ile hayata geçmiştir. Çalışanların 494 lira yemek yardımından yararlanmasını sağlanmıştır. Temmuz ayı memur maaş katsayısına gelecek zam ile bu rakamın aylık 700 lira olması öngörülmektedir.

“EK GÖSTERGEDE YENİ DÖNEM”

TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaşan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların tamamının ek göstergelerine 600 puan eklenmiştir. Daha önce 4 hizmet koluna verilmesi öngörülen 3600 ek göstergesine yönelik yasa taslağı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki taleplerimize istinaden değiştirilmiştir. Yerel yönetimlerde çalışan belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, diğer müdürler, avukatların da yararlanması sağlanmıştır. Bu vesile ile kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artması sağlanacaktır. Emekli ikramiyelerindeki artış, 50.000 Lirayı bulacak, ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacaktır.

“KADRO ÇALIŞMASI MUTLU SONLA BİTECEKTİR”

Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplanacak, emekli aylığı ve ikramiyeleri, 2023’ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacaktır. Torba yasa kanuna eklenen maktu mesai ücretlerinin artırımı ile ilgili maddenin yasalaşması sonucunda,  Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri, 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkarılmıştır. BEM BİR SEN Genel Başkanı Sayın Levent Uslu’nun sürekli olarak gündemde tuttuğu sözleşmeli personel ile ilgili çalışması, 6. dönem toplu sözleşme döneminde imkân sözleşme metnine girmiştir. Genel başkanımızın özellikle el değiştiren belediyelerde yaşanan mağduriyetleri dile getirmesi, iş barışının sağlanması adına talepte bulunması ile 2023 yılında hayata geçmesi planlanan kadro çalışmasının, mutlu sonla biteceğini öngörüyoruz. Sözleşmeli çalışanlarımızın da yüzünü güldüreceğiz.”
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06 Tem 2022 - 14:53 - Gündem

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