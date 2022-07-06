Sağlıkçılar da eczacılar da vatandaş da isyanda!

Ülkedeki ekonomik durumlar, sağlıkçıların özlük hakları, randevu alamama ve eczanelerdeki ilaç sıkıntısı herkesi etkiliyor. Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı eczanelerde yeni açan eczacıların ekonomi nedeniyle tek başına yaşadıkları belirtirken, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, “Giden doktor sayısı fazla” dedi. KAHED Başkanı Funda Atmaca ise eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Vatandaş ise aylarca randevu alamamaktan şikayetçi.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlıkta yaşanan sorunlar, doktorların özele ya da yurtdışına gitmesi, aile hekimlerinin talepleri vb. sorunlar her geçen gün artıyor. Vatandaşlar da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için aylarca randevu bekliyor. Eczanelerde ilaç sıkıntısı geçtiğimiz yıl ekim ayından beri devam ederken, çocuklar için antibiyotik şurupları bile kalmadı. Hem vatandaş, hem eczacılar, hem doktorlar hem de sağlık çalışanları sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.

“DOKTORU ARAYIP PİYASADA OLAN İLACIN YAZILMASINI İSTİYORUZ”

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, “İlaç sıkıntısı halen var maalesef. Bazı ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz. Her kategoride var. Çocuk antibiyotik şuruplarından tansiyon ilaçlarına, kanser ilaçlarına birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyoruz. Geçen sene ekim ve kasım ayından itibaren başladı. Hiç azalmadı. Azalacağını umut ediyorduk. İlaç fiyat kararnamesi güncellenmediği sürece sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. 2004’te çıkmış” dedi.

DOKTORU ARIYORUZ

“İlaç, bazı arkadaşların elinde varsa onlara göndermeye çalışıyoruz” diyen Arpacı, “Önceden her eczanede olan ilaçları bulmakta zorlanıyoruz. Nöbetçi eczanelerde de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu yüzden kuyruklar oluşuyor. Bazen doktora ulaşıp reçeteyi değiştirtiyoruz. Piyasada olanı yazmasını talep ediyoruz. İlaç fiyat kararnamesinin değişmesini istiyoruz. Türk Eczacılar Birliğimizin bununla ilgili bakanlığa, SGK’ya, Maliyeye çalışmalarını ilettiler ancak maalesef sonuç alamadık” şeklinde konuştu.

ECZANELER KAPANACAK

Kapanan eczanelerin olabileceğini belirten Arpacı, “Birçok eczane kapanma noktasına gelecek. Bizim giderlerimiz enflasyon oranında arttı, gelirlerimiz artmadı. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Şu ana kadar kapatan bir eczane yok, ama tecrübeli arkadaşlarımız çarkı döndüremedikleri için devrediyorlar. Bir iki ay içerisinde kararname ile ilgili güncelleme yayınlanmazsa kapatan arkadaşlarımız olacak. Yeni açan arkadaşlarımız tek başına çalışıyorlar. Eczanede olabilecek bir durum değilken nöbetlerde üç, dört eczacı arkadaş birleşip o arkadaşın nöbetini tutmaya çalışıyorlar. Bu sıkıntılar çözülmezse maalesef eczane sayılarımızda azalma yaşanacak” dedi.

“BÖYLE GİDERSE EYLEMLER YAPILACAK”

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, “Giden doktor sayısı fazla. Yeni yapılan değişiklik olmadığı için aynı sıkıntılar devam ediyor. Özlük haklarımızı hiç alamadık. Doktorlara yönelik sağlıkta şiddetle ilgili alınan kararlar çok çözümle ilgili karar değil. Biraz düzeltilmeye çalışılmış, ancak yeteri kadar değil. Şiddet ve özlük hakları iyileştirilmeli. İş bırakma eylemleri böyle giderse yapılacaktır. Bazı branşlarda özele gidenler oldu, ama herhangi bir klinik kapatılıp kapatılmadığını bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI”

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Funda Atmaca, “İki gün iş bırakmayı ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi ya da revize edilmesi için yapmıştık. Eylemlerimiz tabii ki devam edecek sonuçta verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor. Artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İstifalar Türkiye genelinde devam ediyor. Herkes, başka yollar bulmaya başladı. Yurtdışına, özele gidişler. Aile hekimlerinde de öyle. Biz de haklarımızı alana kadar eylem yapmaya devam edeceğiz. 12 yıldır aile hekimliği sistemi var. Ağustos’ta göreceğiz dedi bakan. Ağustos’u beklemediğimiz için Haziran’da yaptık ama haklarımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek” dedi.

KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI

“Yapılan anketler sonucunda birçok arkadaşımız artık bu işi yapmak istemediğini ve başka işler aradıklarını görüyoruz” diyen Atmaca, “Aile hekimliği branşı olarak, hastalık olmadan önce yaptığımız müdahaleler sonucunda toplum sağlığının daha iyi bir yere gelmeye çalışmasında önemli bir role sahibiz. Ülkemizde 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanan aile hekimliği sisteminden sonra, anne ve bebek ölüm hızlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Aile hekimi arkadaşlarımızın kaybolan özlük haklarının ve kötü çalışma koşullarının sonucunda yıllar içinde süregelen ve bir tanışıklığa dönen doktor-hekim bağının kopmasına neden olacaktır. Yurt dışına çıkan hekim sayısının rekor sayılara ulaştığı bugünlerde, mesleğimizi daha güzel şartlarda yapmaya çalışmak tek isteğimiz” dedi.

“OLAN KOCA BİR HALKA OLUYOR”

Üniversite mezunu Öncü Durmuş, “Hastanelerin şirket halinde yönetilmesinin, bizlere sunulan ‘ne kadar para o kadar sağlık’ anlayışı ile var olan bir sağlık sistemi olduğu düşüncesindeyim. Halkın ‘müşteri’ olarak görüldüğü sistemdeki yapısal sorunların işin içinden çıkılmaz bir hale getirdiği bir nokta burası. Sağlıkta çağ atladık diye söylemler ortaya yayılmışken bize düşen şeyler randevu alamamak, ilaç bulamamak, üzerine üstün artan fiyatlar oluyor. Bu da yetmezmiş gibi her gün gazetelerden istifa eden doktorların haberini okuyoruz. Kısacası birileri para kazanmak derdindeyken olan koca bir halka oluyor diyebilirim” dedi.

“SAĞLIKÇILAR DEVLETİN SIRTINDA YÜK DEĞİL”

Devlet kamu sağlığı sektörüne yeterli sağlık personeli alımı yapmadığı için, hastane doktorları gelen talebi karşılayamıyor” diyen özel sektör çalışanı Suphi Onur, “Sistemlerde basit sağlık sorunları için dahi en erken 2 3 ay sonraya randevu bulunması bile şans oluyor. Bu durum da ister istemez sağlıkta özelleştirme/piyasalaştırma başlığına getiriyor bizi. Kamu hastanelerinde randevu bulamayan insanların, yeni zamla 5 bin 500’e yükselen asgari ücretinin belki de en az 3'te 1'ini özel hastaneye vermesi gerekecek oraya giderse. İşte bu sömürüdür. Bu insani hem emeğinin hem de sağlığının sömürüsüdür. Sağlık alanında yeterli personel alımı için daha fazla kadro açmalı devlet. Sağlık emekçileri devletin sırtında yük değil, halk sağlığı politikalarının en ayrılmaz ve en kritik unsurlarından biridir” ifadelerine yer verdi.

“HASTANE VAR AMA GİDEMİYORUZ”

Serbest meslekte uğraşan Hamza Gül, randevuların çok geç tarihlere verildiğini belirterek, “İnsanlar ağrılardan kurtulmak için randevu tarihlerini bekleyemiyor. Bu yüzden insanlar acile gitmek zorunda kalıyor. Acil için de kötü” dedi.