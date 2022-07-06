Dilovası Tepecik Mesire Alanı açıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçeye kazandırdığı 33 dönümlük arazi üzerine kurulan ve muhteşem doğal güzelliklere sahip Tepecik Mesire ve Piknik alanı tören ve dualarla açıldı. Açılış törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, AKP İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, Ülkü Ocakları Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, Kurum müdürleri, mahalle başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. . Kurdele kesiminin ardından hep birlikte mesire alanını gezerek hem vatandaşlarla görüştüler hem de inceleme de bulundular.