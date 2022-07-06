İzmit’e yeni bebek emzirme kabinleri geliyor

Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili gündem maddesinin konuşulduğu Temmuz ayı meclisinde daha önce kabinlerin kaldırılmasına ilişkin yönetilen eleştirilere cevap veren ve projenin içeriğinden bahseden İzmit Belediyesi Meclis Başkanı Yaşar Kardaş, “Kabinlerin özellikle kaldırılmasını isteyen bendim. Çünkü amacı dışında ve hijyen olmayan koşullar oluştu” dedi.
HİJYENİK ORTAM
Mevcut kabinlerin çağın gerekliliklerinin dışında kaldığını söyleyen Kardaş, “O kadar gayri sıhhiydi ki artık içerisinde affedersiniz tuvaletini yapan insanlar vardı. Dolayısıyla bunları yenileyelim, sıhhi bir hale getirelim. Hijyenik bir ortamda kadınlarımız çocuklarını emzirsin. O dönem kaldırdık, şimdi yine tekrar çok daha sağlıklı ve kullanışlı bir ortam oluşturarak sosyal bir proje kapsamında yenilemek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.