İzmit’e yeni bebek emzirme kabinleri geliyor

Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili gündem maddesinin konuşulduğu Temmuz ayı meclisinde daha önce kabinlerin kaldırılmasına ilişkin yönetilen eleştirilere cevap veren ve projenin içeriğinden bahseden İzmit Belediyesi Meclis Başkanı Yaşar Kardaş, “Kabinlerin özellikle kaldırılmasını isteyen bendim. Çünkü amacı dışında ve hijyen olmayan koşullar oluştu” dedi.

HİJYENİK ORTAM

Mevcut kabinlerin çağın gerekliliklerinin dışında kaldığını söyleyen Kardaş, “O kadar gayri sıhhiydi ki artık içerisinde affedersiniz tuvaletini yapan insanlar vardı. Dolayısıyla bunları yenileyelim, sıhhi bir hale getirelim. Hijyenik bir ortamda kadınlarımız çocuklarını emzirsin. O dönem kaldırdık, şimdi yine tekrar çok daha sağlıklı ve kullanışlı bir ortam oluşturarak sosyal bir proje kapsamında yenilemek istiyoruz” şeklinde konuştu.