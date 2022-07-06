Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’ne Edirne’de büyük ilgi

HER ALANDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2020 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye genelinde birçok girşimci kadın kooperatifini şemsiyesi altında toplayan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği büyümeye devam ediyor. Türkiye genelinde gıda, giyim, ev tekstili, turizm, reklam, sosyal medya, organizasyon, tıbbi ve aromatik bitkiler alanınlarında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getiren Birlik, Migros, Taze Direkt, Bahçeşehir Koleji, Tryp By Wyndham Otel gibi büyük markalarla tedarikçi anlaşmalarına imza attıktan sonra şimdi de tecrübelerini farklı illerdeki girşimci kadınlarla da paylaşıyor. Birlik Başkanı Nuket Özcan, bu kapsamda önceki gün Edirne’ydi.

TÜRKİYE’NİN HAREKETİ HALİNE GELDİ

Edirneli başarılı iş insanı, Atlı Gurme Bakliyat Sahibi Zümrüt Atlı’nın daveti ve evsahipliğinde önce Edirne’deki imalathaneler ve üretim alanları gezildi. Burada tedarikçi sözleşmeleriyle ilgili istişareler yapıldı, yeni dönemde Edirneli üretici kadın kooperatiflerinin markalaşma sürecine katkılar üzerine görüş alışverişi gerçekleşti. Heyet daha sonra Keşan Ticaret Odası’nda toplandı. Buradaki programa Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in başkanlığında kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bal, Edirne’de faaliyet gösteren tüm kadın kooparetifleri yöneticileri ve paydaşları katıldı.

GELECEK AY ÇANAKKALE VE TEKİRDAĞ’A GİDİLECEK

Burada yapılan konuşmalarda Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifine adeta övgüler yağdı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, üst birlik olarak Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini işaret ederek, “Herkes bir arada olduğunda ses büyük çıkıyor. Marmara’da zaten başka yok, bu üst birliğe sahip çıkalım. Bu üst birlik bize yol göstersin, kurumsallığı anlatsın. Valiliğimiz, ticaret il müdürlüğümüz, odalarımız bu birliği desteklesin” dedi. Nuket Özcan da, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti, iki yıl önce başlattıkları çalışmaların bugün Türkiye’nin hareketi haline geldiğini belirterek, “Buradaki üretici kadınlarımızın her anlamda yanlarında olacağız. Tedarik anlaşmalarının yanı sıra kooperatiflerimizin markalaşması ve büyümesi adına tecrübelerimizden yola çıkarak Edirneli üreticilerimizi de destekleyeceğiz. Gelecek ay Çanakkale ve Tekirdağ’daki girişimci kadınlarımızla da buluşacağız” dedi.