41 Burda AVM’den Kocaeli’nde bir ilk: “Tarım Burda” projesi

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketi Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Kocaeli’nin eğlence, yaşam, alışveriş merkezi haline gelen 41 Burda AVM; Kocaeli’nde bir ilki gerçekleştirerek “Tarım Burda” projesini hayata geçirdi. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ile uzun yıllar süregelen iş birliklerine bir yenisini ekleyerek sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temelli “Tarım Burda” projesini başlatan 41 Burda AVM; projeyle müşteri deneyimini iyileştirmeyi, sürdürülebilirliği desteklemeyi, geri dönüşüme katkı sağlamayı, iyi tarım ürünleri yetiştirmeyi ve tarımsal faaliyet olarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Teras alanında Üç Kız Kardeş yöntemiyle sebze yetiştirme

Teras alanındaki zeminin yenilenmesi süreciyle başlayan proje kapsamında, eski ahşap zemin parçaları dönüştürüldü ve bu malzemelerle üretilen saksı yatakları ve bahçe çitleri proje alanında kullanıldı. Benzersiz bir dönüşümle oluşturulan teras alanında; kimyasal ürün ve ilaç kullanmadan, ata tohumu kullanarak ekilen mısır, fasulye ve kabak Üç Kız Kardeş ekim yönteminin temelini oluşturuyor. Bunların yanı sıra domates, biber, patlıcan, salatalık, kekik, reyhan ve fesleğen bitkileri de ziyaretçilerle uygulamalı olarak yetiştiriliyor. Proje kapsamında; üretimdeki verimliliğin artmasına katkı sağlayan, doğal ve en eski tarım yöntemlerinden biri olan Üç Kız Kardeş yöntemi kullanılıyor. Projenin iş ortağı olan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) de doğal tarım yöntemleri ve ata tohumlarıyla birlikte projeye rehberlik ediyor.

İş ortaklarını ve ziyaretçileri sürece dahil eden, sürdürülebilir bir sistem

41 Burda AVM, topluma duyarlı ve ilham veren bir proje sunma hedefiyle çıktığı bu yolculuğa iş ortaklarını ve ziyaretçilerini de dahil etmek istiyor. Kurduğu sürdürülebilir sistem sayesinde mağazalardan, AVM içerisinden ve organik pazardan çıkan organik atıklar; geleneksel kompostlama yöntemi olan, besin ekleyerek toprak dokusunu geliştiren Bokashi yöntemiyle kullanıma hazır hale getiriliyor. Mağazalardan çıkan kartonlar da toprak neminin korunması, toprağın verimliliğinin ve sağlığının iyileştirilmesi için uygulanan bir işlem olan Malç yöntemiyle proje alanında kullanılıyor.

Örneğine az rastlanır bir tarım projesi

Projeyle ilgili açıklama yapan Esas Gayrimenkul Mülk Yönetim Direktörü Nezaket Akçakaya, “Dünyamız için Burdayız” diyerek çıktığımız yolda büyük emeklerle ortaya çıkan ‘Tarım Burda’ projemizi hayata geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kocaeli’nde ilk ve tek olan projemiz sayesinde hem alışveriş merkezimizde yer alan iş ortaklarımızı projeye dahil etmeyi hem de organik, geri dönüştürülebilir zemin malzemeleri kullanarak örneğine az rastlanır bir tarım projesi gerçekleştirmeyi hedefledik. Süreç içerisinde, iş ortağımız KEYAD tarafından gerçekleştirilecek bir panelde 41 Burda AVM ziyaretçilerimizle buluşarak, uygulama alanında kendilerinin de birebir katılımını sağlamak istiyoruz. Projeyi gelecek nesillere aktarmak adına da okulları tarım alanımıza davet ederek detaylı bilgileri onlarla paylaşmayı planlıyoruz. Sektöre ilham olmasını dilediğimiz bu projeyi çok yakında diğer Burda AVM’lerinde de uygulamaya alacağız” dedi.