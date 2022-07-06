Tır kazasından burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Gebze İnönü Mahallesi Tembelova mevkiindeki Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit K. yönetimindeki 34 KGR 26 plakalı tır, seyir haliyken freni boşalması neticesinde önce önünde seyir halinde olan Mesut K. yönetimindeki 34 KK 5139 plakalı otomobile sonrasında ise park halinde olan Mehmet S. yönetimindeki 34 R 0205 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası freni boşalan tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ümit K.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Kaza sebebiyle kabin ezilirken, şans eseri şoförün burnu bile kanamadı. Kazaya karışan diğer sürücülerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Mesut K., “Gebze istikametine doğru orta şeritte ilerliyordum. Arkadan gelen tır bana arkadan vurdu” dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.