Şener Sar: Hakaret içerikli yorum sahiplerini savcılığa şikayet etti

İlimizin başarılı güreş ustalarından, antrenör Şener Sar, TRT Spor’da yayınlanan 661. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde TRT Spor adına yorumcu olarak görev almış ve hem Spor41’de hem de Kocaeli Gazetesi’nde konu ile ilgili haber yapılmıştı. Şener Sar, Kocaeli Gazetesi’nde çıkan “Şener Sar ve Recep Tosun’a tam not” başlıklı haber için yapılan hakaret içeren yorumlarla ilgili savcılığa suç duyusunda bulundu.

SİZİNLE ADLİYE KORİDORUNDA YÜZLEŞECEĞİZ

Sar konu hakkında “Yerel bir gazetedeki haber için yapılan yorumlarda şahsımla alakalı onur zedeleyici, sinkaflı ifadelerde bulunan kişi ve kişiler hakkında Kocaeli Cumhuriyet Nöbetçi Savcısına şikayet dilekçemi belgeleri ile birlikte verdim. Zannetmeyin takipsizlik verilecek… Tıpış tıpış geleceksiniz ve sizinle adliye koridorunda yüzleşeceğiz. Bu işin maddi manevi hesabı görülecek. Siz hala Sener Sar'ın gücünü anlamadınız sanırım. Kimsenin kimseye kişilik haklarına hakaret etme lüksü yoktur. Bu memlekette Şener Sar'lar kolay yetişmiyor. Cezasız bir şey kalmaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti!